谷歌、亞馬遜上榜 野村：明年不能錯過的5大科技股

野村 Instinet 週二 (4 日) 向客戶指出 2019 年他們最看好的 5 檔科技股，對這幾檔個股明年的報酬率是最有信心。

「我們的科技、網路和電信團隊合作編撰此份 2019 年前景報告，以協助投資者將收益最大化。」

下述 5 檔是野村 Instinet 的推薦名單與其目標價：

1. 谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)

Nomura Instinet 分析師 Mark Kelley 重申「買進」評級，主張以成長前景而言，估值香較有吸引力。

「隨著時間進入 2019 年，我們強調 Alphabet 是我們美國網路股的首選。我們預期核心廣告業務將以偏高兩位數成長 (不考量該公司可能再切入中國市場)，且非核心業務和投資也會讓該公司較其他科技平台脫穎而出。

Kelley 對該公司目標價為 1400 美元，意味週二收盤價尚有 32% 上漲空間。

Alphabet 股價走勢

分析師 Simeon Siegel 重申「買進」評級，預估該公司利潤將可提升。

「 我們認為亞馬遜正轉型成偏向費用收取者，而不是產品販售者，這應該可推升利潤。」雖然這樣的轉變「可能讓銷售成長下降，但我們認為獲利有意義上升的程度，會在未來 2 年間難以忽視，股價將因此上升。」

Siegel 對其目標價為 2050 美元，以目前水準來看，隱含 23% 漲幅空間。

亞馬遜股價走勢

分析師 Jeff Kvaal 重申其「買進」評級，預期該公司無線業務將成長。

「AT&T 在多個指標上創紀錄低點的估值，使其成為我們大型通信股追蹤範圍內最不受歡迎的個股之一，部分係因該公司自身的失策。但我們相信，近期 AT&T 在行動業務上做的改善至少可以在 2019 年延續下去。」

Kvaal 對其目標價為 43 美元，即週二收盤價隱含 40% 漲幅。

AT&T 股價走勢

分析師 Romit Shah 重申博通的「買進」評級，預期博通近日收購 CA Technologies 將是成功之舉。

「我們預期未來一年博通的市場份額表現強勁，CA Technologies 會讓博通具有可以推動優異表現的特質，包括推升營收成長、利潤擴增和股息上升等。」

分析師對博通設下的目標價為 300 美元，較現行股價上漲 29%。

博通股價走勢

5. Salesforce CRM-US)

野村 Instinet 分析師 Chris Eberle 重申對 Salesforce 的「買進」評級，係因該公司在雲端軟體市場上具有主宰地位。

「Salesforce 在跨終端市場上，市佔率持續增加，考量到該公司產品的廣度和深度，加上對消費者需求敏銳和經常性營收模式，以及對客戶的策略價值，這些讓該公司在軟體領域成為長期持有的核心部分。」

他設定的目標價是 181 美元，較週二 (5 日) 收盤隱含 30% 漲幅空間。