最佳就職夢幻企業光環褪色 臉書從第一直落到第七

美國知名線上求職網站 Glassdoor 調查顯示，2019 年最佳工作場所 (Best Places to Work) 的夢幻企業排名，臉書 (FB-US) 從原本的第一名跌到第七，Google (GOOG-US) 的排名也下滑到第八，亞馬遜 (AMZN-US) 則落至百名之外。

此次「最佳就職企業」調查，排名前 10 名的企業分別為：

貝恩策略顧問公司、 雲端視訊會議公司 Zoom、 連鎖速食店 In-N-Out Burger、 施工管理軟體商 Procore Technologies、 波士頓諮詢集團 Boston Consulting Group、 商業社群網站領英 (LinkedIn)、 臉書 Facebook、 Google、 瑜伽服飾品牌 Lululemon、 西南航空 Southwest Airlines。

Glassdoor 的最佳就職企業調查排名主要基於八項指標評比員工對雇主的整體滿意度，包括工作 / 生活平衡，高階主管管理、薪酬、福利、企業文化與價值及職涯發展機會。

過去一年飽受個資外洩醜聞以及應對假新聞不當困擾的臉書，此次調查中，員工對雇主的整體滿意度 (滿分為 5 分) 為 4.5，員工對高階主管管理的滿意度下跌明顯，從第一季的評分 4.6 降至 4.3。

Glassdoor 社群專家 Scott Dobroski 表示，此次訪談中，臉書員工談到快速行動的文化有時變化太快，並希望公司的領導層能有更強健的內部結構和透明度。

臉書已經從一個熱門求職的夢幻企業，轉變成部分員工希望離職的地方，前 Facebook 員工表示，已收到愈來愈多臉書在職員工想要另謀出路的消息，求去的主因通常是臉書股價下跌、持續爆出的醜聞，以及隨著科技公司成長成熟而增加的官僚主義作風。