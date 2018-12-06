能源盤後─OPEC維也納會議進行中 市場觀望減產量額

本週石油輸出國組織 OPEC 成員國與俄羅斯在維也納週四及週五 (6 日及 7 日) 舉行會議。

油價週三 (5 日) 下跌，扭轉了早盤的反彈，因為投資者等待 OPEC 會議討論的削減產量結果。然而，成員國向 S&P GLobal Platts 透露，目前大會內容是希望利比亞及奈及利亞更進，一起減產，而沙烏地阿拉伯和俄羅斯還在探討減產的量為多少，如何分配等問題。

布蘭特原油期貨收低 0.37 美元，或 0.60% 至每桶 61.71 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.24 美元，或 0.45% 至每桶 53.01 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.24% 至每加侖 1.435 美元。

天然氣收低 0.011 美元，或 0.25% 至每一千立方英尺 4.446 美元。

OPEC 經濟委員會週五曾建議每日減產 130 萬桶。阿聯酉能源部長 Suhail al-Mazroui 週二 (4 日) 表示，他對該集團持樂觀態度，認為將減少產量。

阿曼石油部長 Mohammed Al Rumhi 告訴記者，包括俄羅斯在內的週三技術會議的參與者「建議有必要減產」，但該官員拒絕透露正在考慮的減產量。減產協議可能有助於全球庫存減少，將價格維護在跌幅較少的狀態下。

在 OPEC 會議召開之前，美國石油協會週二 (4 日) 公布了一份全面的看跌報告，顯示美國上週原油、汽油和蒸餾油庫存增加了 1300 萬桶。

能源信息管理局 EIA 的官方庫存報告將在週四公佈，但一些分析師表示，看跌的 API 數據可能會促使 OPEC 減產，對油價反而有機會看漲。

OPEC 產量

據 Platts 的 OPEC 問卷顯示，OPEC 石油產量從 10 月份至 11 月份增加了 4 萬桶 / 日，至 3308 萬桶 / 日，使沙國，與其鄰國阿聯酉創歷史產量新高。

沙國 11 月產量增加至 1102 萬桶 / 日，較其 5 月份多出了約 100 萬桶 / 日。阿聯酉 11 月產量為 330 萬桶 / 日。

伊朗因美國制裁，產量跌至 300 萬桶 / 日以下，約 298 萬桶桶 / 日。

卡達欲退出 OPEC

液化天然氣 LNG 大國卡達的能源部長 Saad al-Kaabi 於週一新聞會議上表示，計劃 2019 年 1 月 1 日將離開 OPEC 組織，並專注於天然氣生產。然而，他也否認此退出是與鄰國的 18 個月政治與經濟戰。

自 2017 年 6 月以來，OPEC 領導過沙國和另外 3 國鄰國對卡達進行了貿易及運輸斷交，指控卡達支援恐怖主義和伊朗。雖然卡達否認，但經濟抵制也阻礙了其國家主權。目前卡達佔全球 LNG 市場約三分之一。以目前產量計算，卡達的 LNG 庫存約 200 多年。

美國政府將於週三 (5 日) 因前總統喬治 HW 布什的葬禮而公休哀悼，大部份市場休市。