〈分析〉伊拉克會是下一個脫離OPEC之國家？

近期石油輸出國組織 (OPEC) 在內部和外部皆面臨挑戰，在減產方面，該組織仍未能與盟友俄羅斯達成協議，而成員國卡達在 3 日扔震撼彈宣布退出該組織。分析師認為，儘管機率不高，但伊拉克確實是下一個最有可能退出 OPEC 組織的國家。

此前卡達能源部長 Saad Al-Kaabi 於 3 日宣布，該國決定明年 1 月 1 日退出 OPEC，將著重於液化天然氣 (LNG) 的生產。

巴克萊銀行能源市場研究主管 Michael Cohen 指出，因卡達石油生產量很少，退出 OPEC 基本上僅具象徵性意義，對產量影響不大，並且不太可能觸發其他國家跟退的情形。

然而，若分析符合各國最佳利益的情況，Cohen 認為，伊拉克為下個最有可能退出 OPEC 的國家。從過去 6 至 8 個月來看，伊拉克為最常產量超過標準的國家，因此若減產限制實施過於嚴格，伊拉克可能會認為退出 OPEC 較符合其利益。

OPEC 共有 15 個成員國，伊拉克為生產量第二高的，然而，受到常年戰爭和各國的制裁所影響，該國人民仍然貧困，且基礎建設發展不甚良好。因此，伊拉克長期以來皆需保持高石油產量，國際能源署 (IEA) 數據顯示，該國 90% 以上的政府收入皆來自石油。

根據伊拉克前石油部長的說法，該國 10 月的石油日產量達到創紀錄的每日 476 萬桶，伊拉克石油產量的增長，以及利比亞的產量達多年高峰，使得全球石油產量在秋季達到今年峰值。



由於全球供應過剩，導致原油價格從 10 月初的今年高位暴跌 25% 左右，沙烏地阿拉國支持減產，然而在 11 月中旬舉辦的石油減產監督委員會 (JMMC)，OPEC 和非 OPEC 成員國未能達成減產協議。

布蘭特原油期貨價格走勢

巴克萊在本月稍早的石油市場報告中指出，利比亞、伊拉克和委內瑞拉的石油產量高於預期，經濟前景出現惡化。而沙國欲控制伊拉克石油產量的動作最近才剛開始，沙國能源部長 Khalid A. Al-Falih 在近期訪問了伊拉克首都巴格達。



伊拉克石油部長 Thamer Ghadhban 週二 (4 日) 表示，OPEC 必須提出中長期策略，以實現穩定原油價格的目標，並儘量減少地緣政治所造成的石油市場損失。



OPEC 及將在本週舉行會議，Ghadhban 指出，伊拉克將會努力幫助市場平衡並提振價格。然而，他在聲明中表示，解決低迷油價的方法，不應僅限於減產，並補充指出，會議所達成的任何協議，應該要遍免傷害 OPEC 和非 OPEC 會員國的利益。

伊拉克的石油部長 Thamir Ghadhban 在 10 月底時表示，生產更多石油為該國的首要任務，國營的巴斯拉石油公司 (Basra Oil Co) 計劃在未來 7 年內，將產量從每日 320 萬桶提升至 500 萬桶。