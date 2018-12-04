能源盤後─卡達退出OPEC 俄沙減產 美中停戰 利比亞天氣不佳 油價小漲

由於俄羅斯表示將加入沙烏地阿拉伯削減石油產量的計劃、美國和中國就貿易爭端達成停戰協議、卡達計劃 2019 年 1 月 1 日離開石油輸出國組織 OPEC、法國示威抗議導致 75 間加油站暫時關閉、利比亞天氣不佳使港口減少 15 萬 / 日石油出口，油價週一 (3 日) 攀升。

布蘭特原油期貨收高 2.48 美元，或 4.17% 至每桶 61.94 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 2.23 美元，或 4.38% 至每桶 53.16 美元。

美國汽油期貨價格收高 2.93% 至每加侖 1.443 美元。

天然氣收低 0.270 美元，或 5.85% 至每一千立方英尺 4.342 美元。

自 10 月初油價達到 4 年高水位後，由於供應過剩和需求不佳的跡象下，價格均下跌超過 30%。約 2 個月的下跌後，因國際因素促使油價開始有反彈的跡象。

由於擔心俄羅斯不會參與 OPEC 的進一步減產，週五 (30 日) 價格繼續下滑，WTI 暫時跌破每桶 50 美元，布蘭特也降至 60 美元關卡。

但週六晚上在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires 舉行的 G-20 國集團首腦會發表言論時，俄羅斯總統普丁表示，他已同意沙國延長減產石油的協議，明年將開始削減產量，但他拒絕透露具體數量。目前市場預計每日減產落在 100 萬桶至 150 萬桶之間。

儘管如此，是否真的減產，及具體數據，得看這週 OPEC 成員與俄羅斯在維也納的週四及週五 (6 日及 7 日) 會議決定。OPEC 經濟委員會週五曾建議每日減產 130 萬桶。

同樣在本週末的峰會上，美國和中國同意在貿易戰中休戰，這對全球增長前景和石油需求預測都有所幫助。

卡達欲退出 OPEC

卡達能源部長 Saad al-Kaabi 於週一新聞會議上表示，計劃 2019 年 1 月 1 日將離開 OPEC 組織，並專注於天然氣生產。然而，他也否認此退出是與鄰國的 18 個月政治與經濟戰。

自 2017 年 6 月以來，OPEC 領導過沙國和另外 3 國鄰國對卡達進行了貿易及運輸斷交，指控卡達支援恐怖主義和伊朗。雖然卡達否認，但經濟抵制也阻礙了其國家主權。

本週的維也納會議也將會是卡達最後一次參與 OPEC 會議，卡達自 1961 年便成為了 OPEC 成員國。卡達雖不是石油的大產量國，但其液化天然氣 LNG 產量則是全球名列前茅。

卡達計劃將目前每年產量的 7700 萬噸 LNG 增至 1 億噸。目前卡達佔全球 LNG 市場約三分之一。以目前產量計算，卡達的 LNG 庫存約 200 多年。

加拿大 Alberta 減產

分析師稱，加拿大原油產量下降也有助於支撐市場。加拿大艾伯塔省 Alberta 總理諾特利 Rachel Notley 表示，她正在迫使石油公司明年將石油產量削減近 9%。

布蘭特原油價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

利比亞天氣不佳

利比亞國家石油公司 (NOC) 週五表示，由於惡劣天氣，利比亞的幾個原油碼頭已經關閉，該國的石油產量已下降 15 萬桶 / 日，可能還會再下降 5 萬桶 / 日。NOC 再強調，如天氣繼續惡化，Sharara 產量約 15 萬桶還會受影響。

法國示威抗議

據德國 Welle 報導，法國的黃色背心抗議者對法國 11 個油庫的封鎖已經使 75 間加油站暫時關閉，如果抗議活動繼續，情況可能會進一步升級。

兩週前，超過 28 萬人在法國的道路和街道上示威，以抗議對其總統馬克宏 Emmanuel Macron 政府應對氣候變化影響計劃，燃料徵收更高的燃油稅而導致的價格上漲。