OPEC會議今日召開！一文看懂「減產」在內的4大熱點

石油輸出國組織 (OPEC) 預計在 12 月 6 日於維也納召開會議，因應油價崩盤，預期 OPEC 成員國與俄羅斯將討論減產問題，然而在減產數量上，仍未能達成協議，此外，第二大石油生產國伊拉克是否願意配合減產也是關注焦點。

以下為 OPEC 會議 5 大關注焦點：

減產額度



OPEC 於 6 月的會議討論重點為增產額度，當時市場擔憂美國對伊朗重啟制裁，將使原油供應急遽下滑，導致原油價格攀升。

然而市場錯估伊朗可供應石油數量，美國原油產量持續創紀錄，同一時間，利比亞、伊拉克和委內瑞拉的石油產量高於預期，使原油價格從 10 月初的今年高點暴跌 25% 左右。

布蘭特原油期貨價格走勢

OPEC 因此改變立場考慮減產，然而達成協議並不容易，因為一些成員國與盟友可能希望或需要保持產量不變。

根據路透計算，若 OPEC + 同意重回 2016 年的產量水萍，減產量可能為每日 120 萬桶。為每日減產定下固定數字將不會太難，較困難的點在於，OPEC + 將如何分配各國減產額度。

來自川普的壓力

美國總統川普今年多次針對 OPEC 發布推文，認為油價應該要更低，他 5 日於推特上表示，「希望 OPEC 可以維持原油目前產量，不限產，世界不希望看到也不需要更高的油價」。

川普 5 日針對油價的推文

但如同聯準會須保持中立一樣，OPEC 需要表明該組織不受白宮所影響，將依照當前情況做出最好的決策。然而，若 OPEC 減產可能將激怒川普，沙烏地阿拉伯是否將改變減產立場為關注要點。

OPEC 組織團結性

卡達的能源部長 Saad Al-Kaabi 於 3 日無預警宣布，該國將在明年 1 月 1 日起退出 OPEC，基於長期策略性計畫，將專注於生產液化天然氣 (LNG)，並表示退出的計畫與政治無關。

儘管卡達不是主要的石油生產國，但該國宣布退出傳達一項訊息：僅僅已成為 OPEC 成員國 57 年，並不代表著不能退出該組織。卡達的無預警退出，是否會使 OPEC 團結性出現裂縫有待觀察，此外，有部分成員國認為，沙國與非成員國的俄羅斯關係太過密切。

伊拉克的立場

伊拉克為 OPEC 的第二大石油生產國，受到常年戰爭和各國的制裁所影響，該國經濟仍陷困境。因此，伊拉克長期以來皆需保持高石油產量，國際能源署 (IEA) 數據顯示，該國 90% 以上的政府收入皆來自石油。

除了委內瑞拉，伊拉克所需的石油資金，可能是 OPEC 成員國中最高的，該國目前每日生產約 460 萬桶石油。因目標與他國不一致，分析師認為，儘管機率不高，但伊拉克為下個最有可能退出 OPEC 的國家。