能源盤後─伊朗槓上美國 OPEC維也納會議減產事宜受關注 IEA：發達國排放量增 

由於市場預期主要石油生產商將在本週同意減產，原油價格繼續反彈，但由於華爾街股市的下跌使投資人厭惡更大風險，原油價格損失了部分早盤的漲幅。

布蘭特原油期貨收低 0.09 美元，或 0.15% 至每桶 61.60 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.09 美元，或 0.17% 至每桶 52.86 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.24% 至每加侖 1.435 美元。

天然氣收高 0.141 美元，或 3.25% 至每一千立方英尺 4.480 美元。

週六晚上在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires 舉行的 G-20 國集團首腦會發表言論時，俄羅斯總統普丁表示，他已同意沙國延長減產石油的協議，明年將開始削減產量，但他拒絕透露具體數量。

是否真的減產，及具體數據，得看這週 OPEC 成員與俄羅斯在維也納的週四及週五 (6 日及 7 日) 會議決定。OPEC 經濟委員會週五曾建議每日減產 130 萬桶。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

阿聯酉能源部長 Suhail al-Mazroui 週二 (4 日) 表示，他對該集團持樂觀態度，認為將減少產量。

雖然沙特阿拉伯和俄羅斯似乎準備削減產量，但一些分析師表示，這兩個主要生產商可能需要在會議上獲得更多支持。

瑞銀財富管理大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，在伊朗和委內瑞拉的產量已經很低的情況下，是否能跟進減產的策略。

伊朗與美國爭端

在美國官員告訴華爾街日報，由美國海軍約翰斯坦尼斯號 John Stennis 率​​領的航空母艦集團將在「幾天之內」抵達波斯灣後，伊朗就威脅關閉海峽。

伊朗總統魯哈尼 Hassan Rouhani 再次威脅要關閉霍爾木茲 Hormuz 海峽，這對全球三分之一的石油運輸至關重要，因為它是波斯灣的一個關鍵過境點。

週二，伊朗國家廣播電台採用了他的話語，「如果有一天，美國決定阻止伊朗的石油 (出口)，那麼波斯灣就不會出口石油」。他進一步表示，美國將無法阻止伊朗出口其原油。

EIA 數字預測

美國 EIA 將於週四 (6 日) 公布每週原油庫存，目前分析師預計原油庫存降下滑 120 萬桶。

IEA：發達國排放量增

國際能源機構 IEA 週二表示，世界發達經濟體的碳排放量今年將在 5 年來首次增加，因為石油和天然氣的使用量增加抵消了煤炭消費量的減少，並呼籲加大力度鼓勵可再生能源的部署和能源效率。

卡達欲退出 OPEC

液化天然氣 LNG 大國卡達的能源部長 Saad al-Kaabi 於週一新聞會議上表示，計劃 2019 年 1 月 1 日將離開 OPEC 組織，並專注於天然氣生產。然而，他也否認此退出是與鄰國的 18 個月政治與經濟戰。

自 2017 年 6 月以來，OPEC 領導過沙國和另外 3 國鄰國對卡達進行了貿易及運輸斷交，指控卡達支援恐怖主義和伊朗。雖然卡達否認，但經濟抵制也阻礙了其國家主權。目前卡達佔全球 LNG 市場約三分之一。以目前產量計算，卡達的 LNG 庫存約 200 多年。

為老布什哀悼 美週三將休市一日紀念

美國政府將於週三 (5 日) 因前總統喬治 HW 布什的葬禮而哀悼，大部份市場休市。

紐約證券交易所 NYSE、納斯達克 Nasdaq 的美國股票和期權市場、以及芝加哥商品交易所 CME 在美國的股票市場都將關閉一日。據一份聲明稱，證券業和金融市場協會 SIFMA 也建議固定收益現金市場週三應休市一日。