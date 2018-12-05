能源盤後─伊朗槓上美國 OPEC維也納會議減產事宜受關注 IEA：發達國排放量增 

由於市場預期主要石油生產商將在本週同意減產，原油價格繼續反彈，但由於華爾街股市的下跌使投資人厭惡更大風險，原油價格損失了部分早盤的漲幅。
- 布蘭特原油期貨收低 0.09 美元，或 0.15% 至每桶 61.60 美元。
- 美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.09 美元，或 0.17% 至每桶 52.86 美元。
- 美國汽油期貨價格收高 0.24% 至每加侖 1.435 美元。
- 天然氣收高 0.141 美元，或 3.25% 至每一千立方英尺 4.480 美元。
週六晚上在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires 舉行的 G-20 國集團首腦會發表言論時，俄羅斯總統普丁表示，他已同意沙國延長減產石油的協議，明年將開始削減產量，但他拒絕透露具體數量。
是否真的減產，及具體數據，得看這週 OPEC 成員與俄羅斯在維也納的週四及週五 (6 日及 7 日) 會議決定。OPEC 經濟委員會週五曾建議每日減產 130 萬桶。
阿聯酉能源部長 Suhail al-Mazroui 週二 (4 日) 表示，他對該集團持樂觀態度，認為將減少產量。
雖然沙特阿拉伯和俄羅斯似乎準備削減產量，但一些分析師表示，這兩個主要生產商可能需要在會議上獲得更多支持。
瑞銀財富管理大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，在伊朗和委內瑞拉的產量已經很低的情況下，是否能跟進減產的策略。
伊朗與美國爭端
在美國官員告訴華爾街日報，由美國海軍約翰斯坦尼斯號 John Stennis 率領的航空母艦集團將在「幾天之內」抵達波斯灣後，伊朗就威脅關閉海峽。
伊朗總統魯哈尼 Hassan Rouhani 再次威脅要關閉霍爾木茲 Hormuz 海峽，這對全球三分之一的石油運輸至關重要，因為它是波斯灣的一個關鍵過境點。
週二，伊朗國家廣播電台採用了他的話語，「如果有一天，美國決定阻止伊朗的石油 (出口)，那麼波斯灣就不會出口石油」。他進一步表示，美國將無法阻止伊朗出口其原油。
EIA 數字預測
美國 EIA 將於週四 (6 日) 公布每週原油庫存，目前分析師預計原油庫存降下滑 120 萬桶。
IEA：發達國排放量增
國際能源機構 IEA 週二表示，世界發達經濟體的碳排放量今年將在 5 年來首次增加，因為石油和天然氣的使用量增加抵消了煤炭消費量的減少，並呼籲加大力度鼓勵可再生能源的部署和能源效率。
卡達欲退出 OPEC
液化天然氣 LNG 大國卡達的能源部長 Saad al-Kaabi 於週一新聞會議上表示，計劃 2019 年 1 月 1 日將離開 OPEC 組織，並專注於天然氣生產。然而，他也否認此退出是與鄰國的 18 個月政治與經濟戰。
自 2017 年 6 月以來，OPEC 領導過沙國和另外 3 國鄰國對卡達進行了貿易及運輸斷交，指控卡達支援恐怖主義和伊朗。雖然卡達否認，但經濟抵制也阻礙了其國家主權。目前卡達佔全球 LNG 市場約三分之一。以目前產量計算，卡達的 LNG 庫存約 200 多年。
為老布什哀悼 美週三將休市一日紀念
美國政府將於週三 (5 日) 因前總統喬治 HW 布什的葬禮而哀悼，大部份市場休市。
紐約證券交易所 NYSE、納斯達克 Nasdaq 的美國股票和期權市場、以及芝加哥商品交易所 CME 在美國的股票市場都將關閉一日。據一份聲明稱，證券業和金融市場協會 SIFMA 也建議固定收益現金市場週三應休市一日。