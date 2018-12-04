【林嘉焜專欄】緬懷嚴凱泰 談養子女與繼承規定

裕隆集團董事長嚴凱泰先生因為罹患食道癌，於 2018 年末辭世，享年 54 歲 (1965-2018)，社會大眾對這一位英姿煥發的企業家充滿了懷念與不捨。嚴凱泰的遺言僅留下「一切從簡，請大家讓他安靜的走」13 個字。據《鏡周刊》報導，嚴凱泰 2016 罹病後接受訪問，他體悟「菩薩要你走，你也活不了」。

嚴凱泰曾說，2 個小孩就是他人生最大的禮物，嚴凱泰與籃球國手妻子陳莉蓮結婚多年，一直到 40 歲才升格父親生下愛女 Michelle(2005 年出生)，到 50 歲喜獲麟子 John(2015 年出生)。在新聞報導中提到嚴凱泰先生是父母所收養 所以他與父母間的關係為養父母與養子關係。在台灣的民法上，養子女視同婚生子女，養子與親生子女有同樣的繼承權。

上述規定依據民法第 1077 條第一、二項

養子女與養父母及其親屬間之關係，除法律另有規定外，與婚生子女同。

養子女與本生父母及其親屬間之權利義務，於收養關係存續中停止之。但夫妻之一方收養他方之子女時，他方與其子女之權利義務，不因收養而受影響。

因此，養子女 (第 2 代) 在法律上是養父母 (第 1 代) 的「直系血親卑親屬」，養子女與養父母互有繼承權。而且，養子女的婚生子女 (第 3 代) 或養子女 (第 3 代)，或婚生子女(第 2 代) 的養子女(第 3 代)，都可以代位繼承。

目前，社會能夠以平常心接受不婚、不生的親友。但是，單身無子嗣的親友將來百年後，遺產由何人繼承呢？萬一父母與兄弟姊妹都先離世，此人的遺產可能歸屬國庫，反而讓照顧此人晚年的侄兒無權繼承遺產。解決方法包括：收養侄兒、或指定姪兒為受遺贈人、或生前贈與。

如何辦理收養子女之認可？依據民法第 1079 條第 1 項前段規定收養子女，應訂立收養書面契約，並向收養人住所地之法院聲請認可。法院應調查當事人確有收養及被收養的意思，依據民法第 1079 條之 2 規定，被收養者為成年人而有 3 款情形，法院也不會認可：（1）意圖以收養免除法定義務。（2）依其情形，足認收養於其本生父母不利者。（3）有其他重大事由，足認違反收養目的。

得到法院的收養認可才可以說是真的完成收養的程序。萬一，將來發生親生子女和養子女爭奪父母親的遺產，只要親生子女直接向法院提「確認繼承權存在與否」訴訟，就有可能因當初收養無效，而讓養子女不具繼承權。

至於養子女和親生父母之間的關係，並不是完全消滅，只是在收養關係中「停止之」。如果收養關係終止，養子女就會「回復」和親生父母的關係。養子女在「出養期間」，與本生父母之法律上權利義務被停止，對他方之遺產並無繼承權。

有位洪董事長，在生下四千金之後，終於在民國 46 年喜獲麟兒。當時洪董把心肝寶貝獨子給英國籍的張姓友人收養，讓獨子移居美國，合法規避台灣兵役義務。不料，洪董於民國 91 年遭遇澎湖空難身故，留下巨額遺產。但四位胞姊中，有三位姐姐認為張姓男子成為他人的養子已經三十多年，從來沒有提出終止收養，顯然沒有認祖歸宗意願，不該享有父親遺產繼承權。雖然，張姓男子提起收養無效與繼承權存在的民事訴訟，但被第一審法院判決敗訴。

另外，法院也會判斷如果終止收養關係，會不會嚴重影響養父母與養子女雙方的權益。如果終止收養關係顯失公平，法院可以不予許可。尤其是養子女繼承養父母的遺產後，再向法院聲請終止收養的案件。據報導 (自由時報 2016.9.13)，當年 33 歲的 A 被 54 歲的叔叔 B 收養為養子。後來，養父 B 過世，A 繼承 7 筆房地產。誰知道 B 過世才半年，A 就向法院提出聲請終止收養；法官認為，養父 B 無妻兒子嗣，收養是為延續香火，A 曾也以養子身分繼承遺產，考量 A 的生母還有 5 名子女可照顧，本案無急迫及必要性，如准許對其養父有失公平。但 A 提抗告，他仍會遵照傳統習俗，在養父死亡週年後，將牌位供奉家中祭拜，終止收養並無違背養父意願及社會常情。但是，合議庭認為，A 等不及養父過世滿週年「對年祭祀」，顯見他無慎終追遠之情，有意脫免養子祭祀責任，若終止收養，對養父有失公平，裁定駁回。