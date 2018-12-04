【馮冠華專欄】蜜月期的早期應繼續甜蜜，料港股整固後有力再上

12 月 4 日推介 - 澳博（880）

1) 上日港股市況總結：受習特會的正面刺激、A 股及人民幣走強以、財新 PMI 稍高於預期及某大行調升港股目標價下，恆指週一大幅上升，收報 27182 點，上升 675 點。大市成交按日上升約 24% 至 1296 億。滬深港通總成交更大升約 103% 至 120 億，流向仍是淨流出，金額更大增至 21.3 億。北向仍是淨流入，金額也大増至 121.4 億。藍籌 46 升 4 跌。



板塊方面，澳門博彩股因 11 月愽彩收入在預期上限而大漲，出口、航空及紙業則受惠於貿戰緩和及人民幣回升而造好。權重股及板塊如騰訊與內銀也有可觀升幅，積弱股如手機設備、醫藥及石油股也見反彈。相反，部份防守型股份如中國移動（941）、粵海（270）及香港電訊（6823）等則見資金流出。前者或受攜號轉網消息影。



另外，盤中見川普發推特文指中方已同意取消美國進口車關稅，比亞迪（1211）即轉升為跌。做空方面，佔大市成交回升至 14.9% 水平。牛熊証街貨最新比例是 58:42，重貨區方面，熊証不變在 27500-27549，牛証則上移至 26150-26199。

簡評：雖然市場也有共識中美的問題不可能在 90 天內解決，但畢竟情況暫時沒有惡化，而中港股市在過去多月以飽受貿易戰煎熬，昨天的報復式反彈也實不為過。和 A 股類似，港股昨天高開後，一整天也能在高位徘徊，大漲下成交也罕見地配合，板塊升幅全面而防守股現沽壓，蜜月期的早期應繼續甜蜜，所以筆者覺得後市應有力再試高位。



指標上，北向資金淨流入大幅上升及人民幣大幅反彈是好兆頭，相反地，做空率回升及南向資金淨流出大増或令看多的投資者不安。短線走勢關鍵，應放在較落後的 A 股能否持續昨天的強勢。若筆者的推斷正確，A 股受惠板塊如內銀、中資劵商以及內險股應是輪換買入的主角；A 股相關的 ETF 也是簡單直接的另類工具。

VIP 業務回升及中場業務受惠於港珠澳大橋開通，是分析員用作解釋 11 月澳門博彩收入有驚喜的原因。六個賭場經營商昨天的股價上升約 8-13%。人民幣回升，股票市場回穩及港珠澳大橋效應等均是利好因素，銀河娛樂（27）仍是筆者首選，澳博（880）則有新賭場開業的憧憬。



觀乎昨天汽車股的表現，取消美國進口車關稅似乎只有電動車較受影響，筆者則覺得比亞迪的下跌被放大了。若中移動的下跌是因為攜號轉網消息，那聯通（762）及中電訊（728）應爆升。實際是，中移的網絡質素比對手強，即使可攜號轉網，相信客戶流失也不會太多，股價下跌同樣地是被放大。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一全面造好，當中道指曾一度上升 442 點，最終收升 288 點或 1.13%，標指及納指則分別上升 1.09% 及 1.51%。美滙指數回落至 96.96，十年期債息下跌至 2.966%，繼周日俄羅斯和沙特阿拉伯宣布延長減產協議後，加拿大亦破天荒加入減產陣營，以紓緩當地能源行業的危機，惟卡塔爾昨日突然宣布，明年 1 月起退出石油出口國組織，意味卡塔爾或不會再配合減產，紐約期油反彈約 4.2%，最新報 53.08 美元。港股 ADR 回吐 104 點，相當於恆指 27078 點水平。

3）新股訊息：內地四川省瀘州市第一大商業銀行瀘州市商業銀行（1983）今天起招股，每股招股價 3.15 至 3.4 元，每手 1000 股。股份預計於本月 17 日主板掛牌。

由旭輝控股（884）及大股東林氏兄弟持有的物管公司永升生活服務（1995）今天起招股，每股招股價介乎 1.6 元至 2.08 元，每手 2000 股。股份預計於本月 17 日主板掛牌。

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