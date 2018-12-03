美中貿易休戰利多加持 陸股早盤開高走高 上證指數漲近3%

受 G20 美中貿易戰暫時休戰等利多影響，上證指數今 (3 日) 開高走高，早盤做多氛圍濃厚，截至午間收盤，上證指數報 2663.45 點，漲幅 2.91%，深成指數報 7961.00 點，漲幅 3.64%；創業板指數報 1379.98 點，漲幅 3.81%。

(圖表取自 Google)

從盤面上看，兩市僅 30 餘檔個股下跌，各個類股、概念股集體上揚。整體來看，白酒、智慧財產權保護、5G、券商等概念股均受追捧。

值得注意的是，隨著兩市股指大幅攀升，北上資金再次大幅淨流入。截至午間收盤，北上資金淨流入人民幣 95.48 億元，其中，滬股通淨流入 69.59 億元，深股通淨流入 25.89 億元。

5G 板塊全線走高，中興通訊大漲逾 7%。國盛證券丁婷婷認為，通信一直是市場情緒關於貿易摩擦的風向標，本次貿易摩擦階段性暫緩，極大利好通信類股 。隨著市場風險偏好提升，佈局 5G 標的，特別是出現內生拐點的成長股，有望獲得超額收益。

跨境電商政策調整，國際貿易板塊全線走高。財政部 30 日發文稱，按照黨中央、國務院決策部署，我國將自 2019 年 1 月 1 日起，調整跨境電商零售進口稅收政策，提高享受稅收優惠政策的商品限額上限，擴大清單範圍。

中信證券認為，中美分歧階段性緩和，元首會晤確定了以談判解決問題的主基調，略優於市場預期。後續談判中，市場准入方面的成果值得期待，對短可抱持更樂觀態度。

廣發策略戴康相信，短期內，會談成果對於股權風險溢價的進一步修復起到推進作用，但 90 天內的談判進程仍將影響本輪爭端的結果，中期作用待觀察。