〈G20會議〉重磅！川習會傳佳音 美方同意明年1月1日暫停提高關稅至25%

台北時間週日 (2 日) 川習會傳出佳音，據中國與白宮聲明表示，美中雙方已就經貿問題達成共識，中國願意擴大進口美國商品、縮短與美國的貿易逆差，並美中雙方同意停止在 2019 年 1 月 1 日起暫停加徵新一輪關稅 90 天，但若 90 日過後雙方仍未達成協議，那麼美國仍將加徵新一輪關稅自 10% 提升至 25%。

中國外交部長王毅表示，美中雙方同意維持協調、合作、穩定的中美關係，美中雙方已同意暫停在明年 1 月 1 日加徵新一輪關稅，並且將就此一基礎共識繼續溝通，朝著取消所有關稅的方向努力。

王毅指出，美中雙方就如何解決分歧和問題，提出了一系列建設性方案，中國願意根據市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買適當之商品，以逐步緩解貿易逆差之問題，雙方同意相互開放市場，後續雙方將繼續按照本次會談達成的原則共識，朝著「取消所有加徵關稅」的方向加緊磋商。

白宮也在會後發表聲明指出，中國同意購買「非常大量」的農業、能源及工業產品等，減少貿易不平等，美中雙方會嘗試在未來 90 日內就多項貿易問題達成協議，川普同意不會在 1 月 1 日把關稅提高至 25%，現正被徵關稅之產品將維持 10% 的稅率。

此前白宮曾經表示，將把 2000 億美元中國輸美之商品，自關稅 10% 提高至 25%，訂 1 月 1 日生效；但根據最新 G20 協商共識，新一輪關稅提昇將延後 90 日，惟雙方若在 90 日內又未達協議，那麼白宮仍會對 2000 億中國輸美商品提升關稅，稅率將自 10% 提高至 25%。

同時，白宮亦表示，習近平對於高通收購恩智浦半導體公司一案，已表達持開放態度，認為高通可以再次向中國提交收購協議。

據美國商務部統計，10 月份美國貿易逆差，已從 9 月的 763 億美元擴至 772.5 億美元，再次創歷史新高，並連續 5 個月呈現擴大。