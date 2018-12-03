G20利多刺激離岸人民幣走升 一度站回6.9上方

在美國和中國領導人達成休戰協議，停止升級貿易戰之後，投資者週一 (3 日) 作出了樂觀反應，也使離岸人民幣一度大漲近 500 點，收復 6.90 關口。

澳幣和加幣等與大宗商品相關的貨幣，週一 (3 日) 也走升，新興市場貨幣也在墨西哥披索和南非蘭特帶領下，強勢上揚。

美國總統川普與中國國家主席習近平承諾，在雙方繼續談判之際，先暫停加課關稅 90 天。因此，美國原定 1 月 1 日起上調至 25% 的關稅稅率，將繼續維持 10%。

離岸人民幣一度大漲 (圖表取自 Zero Hedge)

受消息面刺激，離岸人民幣兌美元跳空高開 150 點，盤初持續拉升，日內累計漲幅一度超過 460 點、重上 6.8960，但接下來美元回升，人民幣漲幅收窄，暫報 6.9169。

與離岸人民幣相較，人民幣中間價今天下調 74 點，報 6.9431，上一交易日中間價 6.9357。

美元指數盤初一度跌破 97.0，後略有反彈，重上 97.10。

澳盛銀行經濟學家 Jo Masters 認為，隨著市場開盤，風險偏好出現條件反射式的改善。不過她同時也指出，這一樂觀情緒能持續多久，還有待時間檢驗。

在當前局勢下，人民幣年底前破 7 的預期也因此大減。統計顯示，11 月以來人民幣多數時間在 6.90-6.95 區間振盪，在 7.0 元附近提供了多方面的穩固支撐，11 月創下今年 3 月後，首個月度上漲，終結先前連 7 個月下跌的趨勢。

澳幣兌美元周一盤初一度漲約 1%。避險性質的日圓下挫，日圓兌美元盤初一度跌超 0.2%。