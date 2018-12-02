分析師：這個11月表現最佳的標普產業 明年可望持續看好

鉅亨網編譯張祖仁 2018年12月2號12點0分

過去 18 個月中最熱門和最成功的類股已經在 11 月讓位，由另一個類股領漲華爾街，起碼目前暫時如此。

醫療保健產業 11 月成長接近 7%，而標準普爾 500 指數新增加的資訊科技和通訊服務產業，其中包括臉書 (FB-US) 在內，則是過去 30 天中在 11 個產業中表現最糟。

市場投資人認為，醫療保健產業的突出表現，取代包括臉書、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netlfix Inc. (NFLX-US) 以及谷歌母公司 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 在內的所謂「FAANGs」股票，可能不會只是五日京兆。

Schwab Center 的 Financial Research 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 告訴《MarketWatch》，醫療保健產業具有雙重角色。

首先，與標準普爾 500 指數的其他主要類股相比，該類股的防禦性略強。Frederick 表示，由於 2017 年底企業減稅的影響減弱，未來幾年美國經濟擴張步伐放緩的預期促成了對健康護理資產的興趣。

其次，生物科技領域的創新以及美國人口老化的長期人口正在協助維持對醫療保健股票的興趣。

Frederick 說：「從長遠來看，在成長趨緩的經濟中，醫療保健向來是防禦性投資，因為無論是牛市還是熊市，你都需要藥品和保健產品。」

在股市指揮棒移轉到醫療保健類股的過程中，FAANG 股票價格由高點下跌達 20%，已符合熊市的資格。

根據 FactSet 的統計，以搶手的醫療保健特選產業 SPDR ETF (XLV-US) 衡量，11 月醫療保健產業成長 6.9%；另外一個也被稱為防禦型產業的房地產，也成長了 4.8%。

產業專家指出，與道瓊工業平均指數 11 月大漲 1.2%、標準普爾 500 指數上漲 1.4% 和納斯達克綜合指數下跌 0.1% 相較，醫療保健產業為投資人提供了更為健康的選擇，而且如果要說今年有任何指標作用的話，它明年可能會一樣表現很好。