微軟雖登市值龍頭 分析師：別急著賣蘋果

微軟 (MSFT-US) 雖取代蘋果 (AAPL-US) 成為美國市值最大上市公司，但分析師強調，別急著賣掉蘋果，它的後市仍可期。

Heartland Financial 投資長 Nancy Tengler 週五 (30 日) 表示，「很顯然地基本面有利於微軟，像是雲端業務和它們正在經歷的成長，但我不會在目前這種價位上拋棄蘋果。」

微軟市值在週五收盤時的隱含市值為 8512 億美元，超過蘋果的 8474 億美元。

同時擁有蘋果和微軟股份的 Tengler 表示，她現在反而更傾向賣出微軟並買進蘋果，「現在買進一定很有趣。」

她說，「我們必須習慣 iPhone 銷售率扁平化後的重新定位、失去透明度、以及不再有重大新產品」「但我們將會找出它的服務以及還未想到的東西。看看 Apple Watch 吧，它就是一個隱藏在砂礫中的珍珠。」

在 11 月 1 日發布了令人失望的獲利後，蘋果股價過去幾個星期表現極糟。這家科技巨頭還宣布將不再公布 iPhone、iPad 和 Mac 的個別銷售數據，得到華爾街的大幅反彈。

然而，Tengler 認為分析師們的擔憂是沒有必要的，「華爾街變得進退兩難，就像被嘲笑的女人一樣，當他們得不到想要的訊息時，就開始加油添醋、說東道西。」

她打賭蘋果將成功轉型到下個大事件或新產品，並將再度帶動股市。她補充說，這可能需要一些時間。

因此 Tengler 說，對於耐心的投資者來說，等待終將獲得回報。