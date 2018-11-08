喜迎一大不確定性消除 標普500醫療指數創紀錄

新一屆國會的分裂格局讓投資者看到醫療領域的利多，但製藥股並不被機構看好。

美東時間 7 日周三，標普 500 統籌醫療指數盤中上漲 4.5%，創歷史最高記錄。

標普 500 醫療保健板塊指數盤中漲幅超過 2.8%，創三周新高。

彭博報導認為，這是因為投資者樂觀地認為，分裂的下一任美國國會消除了美國醫療體系可能發生重大變化的風險。

高盛政治經濟學家 Alec Philips 認為，醫療健康將是 hi 新一屆國會的焦點問題。出口民調顯示，將醫療健康列為首要問題的選民最多。民主黨占多數的眾議院可能通過藥品定價法案，但可能在參議院受挫。川普也公開支持改變藥品定價，因此參議院的共和黨人可能在這個問題上面臨妥協的壓力。

同時 Philips 預計，川普政府計劃中的監管幾乎不受影響。因為 1、大部分眾議院通過的法案可能都會在參議院遇阻，2、大多數川普政府主持的修改監管舉措根據現有的權限已經可以推行，無需國會批准。不過，一些眾議院委員會對醫療健康、金融服務等某些領域的監管審查可能增加。

總體而言，華爾街機構認為，政策陷入「僵局」利多美股。美銀美林觀察發現，歷史上國會由兩黨分別控制且白宮執政黨是共和黨人時，標普 500 指數的平均年度回報高達 12%。

工業、材料和能源板塊被一些分析師看好。滙豐銀行首席美國經濟學家 Kevin Logan 指出，民主黨可能會與川普總統攜手推動大規模基建開支。但製藥類股被公認將承壓，Fundstrat 分析師 Thomas Block 認為，川普與民主黨都有意控製藥品價格暴漲，將壓縮藥企未來盈利空間。