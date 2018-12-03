〈G20會議〉中方示好願放行高通收購恩智浦 但輕舟已過萬重山

根據白宮發表的聲明，中國國家主席習近平在台北時間週日 (1 日) 晚間與川普總統的貿易談判中，習近平表示，他願意批准高通公司 (QCOM-US) 再次收購晶片競爭對手恩智浦 (NXPI-US) 一案。

高通公司於 2016 年 10 月首次提出以約 380 億美元的價格收購總部位於荷蘭的恩智浦。然而，它面臨著一些恩智浦股東堅強的抵制。

高通公司 2 月將其出價提高至 440 億美元，但在未經中國國家市場監管局 (SAMR) 批准的情況下，在監管截止日期過後，該公司在 7 月取消了這筆交易。

白宮指出，在與川普的討論中，「習近平還表示，如果高通再次提案，他願意批准以前未獲批准的收購恩智浦協議。

這項全球最大半導體收購案可能有助為 Android 智慧手機製造商和蘋果 (AAPL-US) 提供晶片的高通公司，將業務擴展到汽車晶片等新市場領域。

儘管中國政府有正面表態，但這項交易可能難以復談，因為兩家公司在交易失敗後進行了股票回購，而高通公司向恩智浦支付了 20 億美元的分手費。

在阿根廷舉行的 G20 國集團峰會上，習近平和川普討論了一系列問題，其中包括雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。

川普則表示，「這是一場令人驚嘆且富有成效的會議，為美國和中國提供了無限的可能性。」