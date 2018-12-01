熱門股—外資看好後市 可成股價周漲逾1成

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 獲美系外資出具報告看好後市，並給予「加碼」評等，目標價為 380 元，推升其股價走勢強勁，周五 (11/30) 股價大漲 4.75%、以 264.5 元作收，站穩所有短天期均線之上，並帶領周線終止連 3 黑，成功收紅，股價周漲幅約 10.7％。

美系外資近期出具報告看好可成後市，認為在主要客戶產品市佔率提升，筆電金屬機殼的訂單量也持續拉升帶動下，加上新客戶加入，明年包括手機、筆電、平板電腦與穿戴式產品等四大產品線，出貨量都可望提升。

在日前的法說會上，可成董事長洪水樹表示，今年新增穿戴式裝置產品線，而其營收基期較低，明年成長動能可能最強勁，美中貿易戰對筆電與平板的需求影響仍須密切觀察，但預期高階筆電機種未來 1、2 年仍有相當大的成長空間。

對於美中貿易戰的影響，洪水樹表示，有些貿易戰帶來的影響已開始顯現，但大家都不希望最壞的情況發生，也應該不會發生。目前可成除中國廠房外，將在台灣維持相當的生產能量，未來也考慮增加 2 個生產基地，但產業供應鏈必須集體行動，仍須視後續幾個月的發展與客戶動向，才能做決定。

可成第 3 季受到匯兌收益減少與所得稅增加影響，稅後純益 65.63 億元，季減 39.4%，年減 11.2%，每股稅後純益 8.52 元；前 3 季稅後純益 210.53 億元，年增 55.1％，每股稅後純益 27.33 元。