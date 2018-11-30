美中貿易戰火正熾 台灣資通產業首當其衝

美中貿易戰火蔓延，台灣也難置身事外，公股行庫評估，這場貿易戰對台灣而言，短期將衝擊資通訊（ICT）產業與銀行貸款，中長期可能促使台灣產業鏈移轉，降低對中國的依賴與美中貿易戰的衝擊。

財政部今 (30) 日召集八大公股行庫進行第 3 季業務會報，會中由兆豐金子公司兆豐票券針對美中貿易進行專案報告。

兆豐票券針對美中貿易戰對台灣的影響，分成短、中、長期剖析，報告指出，台灣經濟有極高比重為「台灣接單、大陸生產、出口美國」的三角貿易型態，尤其是資通訊產業，更是在大陸擁有龐大代工體系，因此將成為美中貿易戰首當其衝的受害者。

根據統計，去 (2018) 年台灣對中國大陸出口逾 1,302 億美元，佔總出口 4 成，其中近 7 成是中間財及零組件，在大陸加工或組裝成最終產品後，再出口到以美國為主的海外市場，因而美中貿易戰對兩岸台商都構成強大威脅。

報告指出，國內廠商包含台積電、大立光、鴻海等都是美國蘋果供應鏈主要廠商，如果貿易戰延燒蘋果可能首當其衝，進而衝擊台灣的產業鏈。

不只產業鏈遭殃，銀行也會跟著受牽連，我國透過中國大陸和香港投資帶動的三角貿易也非常多，美中貿易戰將對臺商投資之產業造成相當大的威脅，進而衝擊銀行業貸款。

而美中貿易戰的不確定風險，也讓台商面臨重新調整全球布局的壓力，其中新南向國家缺乏 ICT 產業聚落、台灣則有土地、水、電、人力等資源上的限制，因此想藉由美中貿易戰吸引台商回流台灣恐怕需要更長期、完善的規劃。

報告內容建議，政府應該鼓勵製造密集、需要較多勞工的企業移往土地、勞工都較充裕的台灣中南部，應該優先吸引返台後仍有國際競爭力的產業，像是 AI、大數據等。



