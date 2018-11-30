Funding Circle VS OnDeck:英美企業貸P2P曙光乍現

近期，國内互金公司紛紛紮堆美股IPO，引起業内廣泛關註。麻袋研究院註意到，大多數借貸業務以消費貸為主，部分為車貸，其中鮮有企業貸平台的身影。

中小企業，抑或小微企業，是各國經濟中的重要組成部分。根據世界經濟合作組織（OECD）公佈的數據，在全球企業的構成中，中小企業佔據了超過99%的席位。它們營造了具有創新性的競爭環境，為社會提供了超過70%就業崗位，對促進經濟增長起到了至關重要的作用——貢獻的GDP比例達到50%-60%。

這篇報告將從英國P2P平台Funding Circle及美國P2P平台OnDeck入手，介紹國外企業貸平台的產品類型及運營概況，為我國企業貸平台運營提供相應借鑒及參考。@今日話題

一、基本信息

2008年全球經濟危機退潮後，中小企業在銀行貸款方面獲得的待遇遠不及大型企業，由此帶來一批支持中小企業融資的非銀機構崛起。它們普遍擁有先進的科學技術和高效的組織網絡，例如P2P網貸。這些機構興起帶來嶄新的融資渠道，相應減小了中小企業對銀行的依賴程度。

Funding Circle和OnDeck兩家P2P平台就成立於2008金融危機前後，簡要信息如下表所示：

兩家平台分别以母國——英國和美國為主要發展陣地，後又通過戰略擴張的方式，延伸到其他國家和地區，例如：

Funding Circle除了英國本土，還先後在美國、德國和荷蘭開展業務（Funding Circle曾通過收購Zencap涉水西班牙業務，現已退出）。截至2017年年底，其資金管理規模分别達到4.79億歐元、1.03億歐元和6500萬歐元；截至2018年第三季度，Funding Circle為英國本土創造了45萬個就業機會，借款企業平均成立時間9年，平均年收入80萬英鎊，平均員工6人。

而OnDeck的業務除了美國各州，還在加拿大和澳大利亞開展業務。截至2018年第三季度，OnDeck在2018年過去的9個月期間總計發起了18.25億美元貸款金額。

二、借款產品對比

1. 產品概要

儘管主要業務類型均為小微企業貸，但兩家平台的產品仍有所差異。

OnDeck的產品分為兩大類，定期貸款（Fixed Term Loans）與信用貸款產品（Lines of Credit）。前者類似於日常所見的、具有固定期限的借款項目，而後者則與信用卡相似。OnDeck兩種產品的屬性整理如下表所示：

定期貸款根據期限的不同，又劃分為短期貸款（3-12月）以及長期貸款（15-36個月）。就短期貸款而言，除了AIR，平台還使用另一種利率衡量方式：簡單利率（Simple Interest），以借入金額的百分比給出，不包括費用。

相比OnDeck，Funding Circle對產品類型的描述則較為簡略，以下就兩個平台的定期產品對比如下：

在額度方面，Funding Circle所提供的產品額度為1萬英鎊至100萬英鎊，OnDeck最高為50萬美元；期限方面，Funding Circle的期限為6個月至5年。還款方式上，Funding Circle為按月，OnDeck為按天或按週；放款時間方面Funding Circle較OnDeck更有優勢。

2. 借款資格

在借款人的申請門檻方面，兩家公司的條件亦不儘相同。以下就企業成立時間、準入行業、財務等要求列示表格如下：

在借款企業的成立年限方面，Funding Circle與OnDeck均要求借款企業必須成立兩年以上。

準入行業方面，Funding Circle規定，原則上不為政府等非營利組織提供借款，除非經過平台同意。而OnDeck則詳細列出了9大禁止行業，除了政府等非營利組織，還包括成人娛樂、藥房、槍械供應商、星佔/算命、彩票/賭場、貨幣服務業務（MSB）、宗教組織和寄宿公寓。

財務方面，OnDeck規定借款企業必須年收入達到10萬美元以上。而Funding Circle則未提出明確要求，僅在條款中表明，借款企業需配合平台提供相應的財務報告資料。

此外，OnDeck還為借款企業設置了信用分門檻，申請定期貸款的企業主需達到500分以上，而信用額度產品的申請企業主要股東需達到600分以上；Funding Circle則從公司組織形式、經營者居民身份、註冊地等方面提出了相應要求，例如借款企業的經營者必須過半數為英國永久居民（就該公司英國業務而言）。

此外，在信息披露方面，Funding Circle允許借款企業在借款申請時進行匿名，但需要與貸款經理討論決定。而一旦有投資人投標緻使貸款合同成立，出於法律目的，借款企業全稱必須出現在合同中。

3. 借款費用

借款費用，是指除借款利息以外的其他費用。

根據Funding Circle官網信息，除利息部分，其借款產品隻存在一種費用——完工費（Completion fee），各產品完工費有所差異，具體如下表列示：

2017年4月，Funding Circle決定停止為房產開發商提供貸款，僅處理後續存量還款項目。

Funding Circle還為借款人提供了方案試算。麻袋研究院在平台官網選擇了本金為10000英鎊、為期1年的借款方案，右側顯示將會被收取2.9%的完工費，合計290英鎊；利息為264英鎊；本金、利息與費用總和為10554英鎊，折合每月固定付款金額為879英鎊。

與Funding Circle的Completion fee相對，OnDeck的費用為Origination Fee。二者區别在於，Funding Circle是根據產品類型收費，而OnDeck則是根據借款次數收費。OnDeck對首次借款人收取2.5%-4%的Origination Fee，若借款第二次或三次以上，其費用將分别降低到借款金額的1.25-3％及0-3％。

三、風控與違約率

1. 風控技術

OnDeck將其核心技術命名OnDeck Score，併依靠這一技術對向其申請貸款的小微企業進行審核。2009年，OnDeck推出第一代OnDeck Score，此後進行了數次改進。

OnDeck還與美國一家非營利組織——SCORE Association進行合作，推出Score Mentor（評分導師）製度，在企業主遞交貸款申請後，Score Mentor將會在48小時内聯係申請人，為其提供個性化的解決方案。

OnDeck Score涵蓋數百項細分指標，例如企業坐標與企業主坐標的距離。關於徵信信息，企業主自行上傳和平台查詢兼而有之。OnDeck還與摩根大通集團簽署了合作協議，由OnDeck為其提供信貸建模技術併作出決策。

Funding Circle則從三個方面來綜合評判企業資質，一是準入門檻的審核，二是信用模型的評估，每個借款申請人將會被賦予 A+ 到 E的等級評定；三是專家打分，評分維度包括公司財務狀況、董事會情況等。

2. 逾期及壞賬率

Funding Circle用預估壞賬率（Projected annualised return）指標來衡量資產質量。考慮到借款最長可達5年，因此Funding Circle基於目前的貸款表現和經濟狀況引用指標，形式是按本金計算的貸款年化百分比，如下圖所示：

除了預估壞賬率，Funding Circle還採用另一個指標——Lifetime default rate（生命週期違約率）來衡量壞賬。與Projected annualised return相比，該指標併沒有預估和催收部分，因此隨著時間的推移，該指標通常會大於預估壞賬率：

與Funding Circle相比，OnDeck對於逾期的衡量指標包括15日+拖欠率（15+ Day Delinquency Ratio）、淨撇帳率（Net Charge-off Rate），以及一個與週期違約率相似的指標——Net Cumulative Lifetime Charge-off Ratios，摘錄OnDeck三季報相關數據如下圖所示：

相較而言，Funding Circle的逾期情況好於OnDeck，這也使得Funding Circle吸引了眾多強大實力的資金方。根據Funding Circle招股書顯示，其不同時間階段的資金夥伴包括：

2013年3月，英國商業銀行（British Business Bank）開始投資通過Funding Circle平台發起的項目，截至目前已向中小企業提供超過1.33億英鎊貸款；

2016年6月，歐洲投資銀行（European Investment Bank）同意在Funding Circle平台項目上投資1億英鎊，這是EIB首次通過網絡借貸平台部署資金；

2017年8月，Funding Circle和荷蘭金融服務集團Aegon達成協議，Aegon承諾將在未來四年通過平台向中小企業提供貸款，前12個月將超過1.6億英鎊。

四、近期業績

1. 發起貸款金額

發起貸款金額（Originations），對於P2P平台而言即為撮合雙方的成交量，對比Funding Circle以及OnDeck的成交數據，如下圖所示：

據funding circle，其網貸業務受季節性影響較多，Q2業績一般為全年低谷，故採用年度數據

Funding Circle近三年來發起貸款的金額增長較快，2016年與2017年環比分别增長了48%和63%，其2017年全年發起貸款17.38億英鎊，而2018年僅上半年就已達10.43億英鎊。

而OnDeck的情形則較為曲折，由於逾期率上升，OnDeck不得不採取了多重措施以實現戰略收縮，包括嚴格風控、裁員等。根據OnDeck去年年報，平台在2017年2月及5月分别採取了兩次減員措施。

麻袋研究院認為，Funding Circle在2018年迎來上市利好，有助於其美譽度提升，且由於其一貫謹慎的風格，其2018年發起貸款數量預計將迎來中等幅度的增長；而OnDeck通過戰略收縮、減員增效等臨時措施暫渡難關後，預計業績將會迎來小幅增長。

2. 總收入

Funding Circle與OnDeck的總收入，在近三年間均獲得一定程度的增長，具體如下圖所示：

Funding Circle的收入增長表現較好，2015年至2017年的復合年增長率為78%（不包括房地產貸款），Funding Circle在其招股書内對這一增長現象總結回顧表示，收入增長一方面是由於發起貸款的增加，而另一方面則是因為信用評分模型及效率的改善。

根據OnDeck的Q3季報，其單季度淨收入達1.03億美元，同比增長了23.1%；而2018年前三個季度的淨收入達2.89億美元。這些收入大部分都來源於OnDeck在美國的業務，渠道包括直接營銷（郵件營銷、社交媒體、在線渠道、出境銷售團隊等）以及間接營銷（例如戰略合作夥伴，包括銀行、支付公司、小企業服務提供商）等。

3. 淨利潤

與發起貸款和收入對比，兩家平台的淨利潤情況則不容樂觀，自成立以來均歷經了長達十年的虧損階段，具體如下圖所示：

從圖中可以看出，兩家平台在2016年淨虧損環比有所上升，但到了2017年，其虧損幅度有所收窄。

Funding Circle在招股書中表示，2018年上半年，平台虧損達2700萬英鎊，相比2017年上半年的1920萬英鎊增長了41%，主要是由於集團運營成本的增加，尤其是人力和品牌成本。Funding Circle為維護全球業務，在數個國家增加了成員人數併擴張了領導團隊，另外為提高其品牌知名度，在營銷支出方面也有所提升。

而OnDeck在2018年的盈利情況較Funding Circle出色許多。根據其最近Q3季報，2018年前9個月OnDeck進入了盈利軌道，淨利潤達1183.5萬美元，而去年同期為虧損1870.3萬美元。這得益於平台在Q3的良好的業績——單季度盈利949.7萬元。

麻袋研究院認為，儘管兩家平台成立時間較為相近，但目前戰略方向不儘相同。Funding Circle仍處於擴張階段，在海外業務進行了多項嘗試，併通過新增產品、團隊擴充等方式加速全球業務推進；而OnDeck通過2017年的戰略收縮和保守化運營，在提升產品質量、團隊工作效率方面苦下功夫。麻袋研究院認為，Funding Circle由於擴張態勢的延續，其進入到盈利階段還需要相當一段時間的過渡期；而OnDeck已在資本市場摸爬滾打數年，其戰略思路較為清晰，獲得年度盈利十分可期。

4. 投資者

在兩家P2P平台的投資者構成中，機構投資者均佔據了重要地位。先以Funding Circle為例，其機構投資者包括銀行、資管公司、保險公司等。除了機構投資者，其投資者類型還包括上市信貸基金或者信託，例如封閉式投資資金——FCIF基金，由Funding Circle促成其成立。在2016年及2018年，它與平台投資者合作，通過發行小企業貸款信託2016-1 DAC促進其證券化，這是歐洲網貸行業史上第一次發行中小企業貸的證券化產品。

Funding Circle在其招股書内給出了各類投資者的金額分佈結構，其中機構投資者已超過50%，FCIF亦佔據了13%的比例，如下圖所示：

為吸引機構投資者，Funding Circle與部分機構簽訂了定製化的協議安排，就資金的“剛兌”作出規定：Funding Circle需要給這些機構以更為可觀的回報（名為投資激勵），此外還需要為機構經受的違約貸款進行補償。2015年至2017年，Funding Circle支付的激勵金額分别為190萬英鎊、320萬英鎊和300萬英鎊。

相比Funding Circle，OnDeck則專門成立了一個貸款銷售平台——OnDeck Marketplace，通過該平台，機構投資者可直接購買OnDeck的中小企業借款項目。同Funding Circle相似的地方是，在OnDeck Marketplace上購買的價格高於基準水平。2016年和2017年，通過OnDeck Marketplace促成的貸款分别佔定期貸款總額的18.4％和3.7％。

2015-2017年，OnDeck為機構投資者對接貸款而獲取的收入金額分别達到2.548億美元、2.913億美元和3.51億美元。儘管收入在上升，但其銷售收益卻在下滑，由2015年的5340萬美元減少至2016年的1440萬美元，至2017年又進一步下降到250萬美元。

OnDeck還將證券化作為融資策略的一部分，併已執行兩項證券化交易。

五、監管分析

1. OnDeck主要面臨的監管環境

利率方面，美國聯邦政府沒有規定商業貸款的最高利率，但某些州已頒佈商業稅率法，規定了在其州内商業貸款的最高合法利率。根據屬地管轄原則，OnDeck發起的貸款都歸屬弗吉尼亞州管轄，而弗吉尼亞州對5000美元或以上的商業貸款併沒有利率限製。從2013年到2016年，OnDeck的產品加權平均年利率從2013年的63.4％下降到2016年的41.4％，截至2017年12月31日，加權平均年利率為43.7％。

準入門檻方面，平台依舊須遵循各州要求。在各州沒有特殊要求的前提下，OnDeck依照其在弗吉尼亞州的規定直接提供貸款，併不需要提供許可證明。特殊情況為：定期貸款產品有4個州需要許可，分别為加利福尼亞州，内華達州，北達科他州和南達科他州；信用額度產品需要5個州的許可，分别為前述4州再加上佛蒙特州。在特殊情況下，OnDeck會選擇向作為合作夥伴的發行銀行去購買貸款，而根據監管規定，銀行可以將這些貸款或者信貸額度出售給P2P平台。

2. Funding Circle主要面臨的監管環境

Funding Circle由英國FCA（Financial Conduct Authority）授權和監督，許可内容包括運營與貸款、債務管理、債務催收、信貸經紀等。2014年，英國P2P的監管責任從英國公平交易辦公室(OFT)轉移到FCA，FCA針對網絡借貸發佈了一些指引文件，併對其不斷作出修改。

由於Funding Circle在全球四個國家開展了業務，因此除了英國本土監管，其還需要應對來自美國、德國以及荷蘭的監管。Funding Circle在美國面對的監管環境與OnDeck類似，這里不再贅述。在德國，Funding Circle Germany由當地監管機構Gewerbeamt Kreuzberg Friedrichshain授權和監督，併不受德國聯邦金融監管局（BaFin）監管。但德國沒有針對網貸的專門製度，因此，網貸業務活動多根據現行法律參照執行，例如德國銀行法、德國工業法、金融投資中介條例或者投資產品法等等。而在荷蘭，Funding Circle Nederland BV由荷蘭金融市場管理局（AutoriteitFinanciëleMarkten-AFM）監管，遵循法規條例等包括荷蘭金融監管法等，條款包括對每家平台的散戶投資者設置80,000歐元的投資上限等。

六、總結

本篇報告通過對Funding Circle以及OnDeck的解析，揭示了以英、美代表的、從事企業貸業務的P2P平台基本現狀。與我國企業貸P2P平台相比，國外P2P平台針對借款企業設置的條件較為細緻，已形成具有自身特色的風控模型與運營體係。盈利方面，Funding Circle依舊以跑馬圈地為主，在全球範圍内進行業務擴張，對盈利未過度關註；而OnDeck或結束長達十年的虧損週期，正式步入盈利階段。

與個人信用貸相比，企業貸相對金額較大，重復借貸率高，易形成規模效應。隨著市場佔比逐漸穩定，其運營成本將呈現邊際遞減，進而加速邁向盈利通道。

目前，我國從事企業貸業務的P2P平台不在少數，但其品牌知名度、產品模型等與發達國家仍存在一定差距。麻袋研究院期待，未來我國企業貸P2P平台能夠形成一套行之有效的風控體係，一方面為解決我國小微企業融資難現狀添磚加瓦，而另一方面，則可以探索嘗試高效的運營模式，向著市場化道路進發。