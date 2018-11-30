美國衰退風險重要指標亮起紅燈：失業金首申人數已連漲三周

作為美國經濟較可靠領先指標，首次申請失業金人數這一數據開始釋放出不那麼樂觀的信號，引發市場關注。

美國勞工部昨日公布的數據顯示，11 月 24 日當周，美國首次申請失業金人數為 23.4 萬人，高於市場預期的 22 萬人。這一數據較前一周增加 1 萬人，不僅是連續第三周上行，也創下六個月新高。

儘管當周有感恩節的影響，節假日因素通常會導致這一數據出現較大波動，但從更加平滑的四周行動均值來看，當周也增加 4750 人至 223250 人。

這就引起不少經濟學家的注意，摩根大通分析師 Daniel Silver 在數據發布之後評論稱，儘管在年底前節假日因素的影響會導致數據存在噪音，但首次申請失業金人數的持續增加，對於美國經濟來說是一個需要擔憂的信號。他在報告中寫道：

近期數據的惡化就代表着經濟活動的放緩，這和我們此前關於 GDP 增長以及薪資增長會隨著時間推移而放緩的觀點相符合。

此外，失業金申請人數同時還是我們經濟衰退風險監測指標中的重要輸入數據，數據顯示的情況可能會成為經濟中更加值得擔憂的信號。

更進一步來看，對於決策看經濟數據的聯準會來說，這可能也是一個值得關注的信號。High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Jim O』Sullivan 評論稱，數據走高部分因素可能是季節性因素影響，但的確可能存在「勞動力需求顯著走弱」這種可能。

他表示，對於聯準會來說，這些數據至少在目前應該會讓他們對進一步收緊政策保持謹慎。

為何首次申請失業金人數值得關注？美銀美林經濟學家 Michelle Meyer 在本月中旬曾指出，對於衡量美國經濟衰退風險來說，這是迄今為止最可靠的一個數據。美銀美林報告指出：

我們對失業金申請人數應該給予特別關注。

在過去七輪經濟衰退期，在衰退到來之前 6 個月的首次申請失業金人數平均增速通常會達到兩位數。