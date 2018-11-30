美股盤前─道瓊指數期貨下跌逾100點 G20峰會召開 貿易為焦點

G20 高峰會今日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開，20 國領袖齊聚一堂，貿易將為會議焦點。

投資人將密切注意中美兩國談判，找尋是否有化解緊張的突破跡象。川普與習近平定於週六共進晚餐。

川普於週四告訴記者說：「我認為我們即將與中國一起做點事情，但我有點心不甘情不願，因為現在有百億千億的中國商品，不斷進入美國。」

油價亦為焦點。11 月以來，美國原油下跌了約 22%。週五，原油再下跌 1%，跌破每桶 51 美元，供給過多持續為利空。

俄羅斯總統普丁與沙烏地阿拉伯王子 Salman 將於週末在 G20 高峰會上會面。這兩個國家是減產協定的主要簽字國。

傳言 OPEC 與俄羅斯在下週於維也納舉行的會議中，可能同意進一步減產。

但這絕非川普所樂見。上週，他發布推文感謝沙烏地阿拉伯壓低油價，並希望油價進一步走低。

全球股市方面，盤前交易中，道瓊指數期貨下跌逾 100 點。

歐洲股市於早場交易中，下跌約 0.6% 至 0.7%。亞洲股市今日收盤錯綜。

週四，美國股市小幅下跌。道瓊收低 0.1%，S&P 500 下跌 0.2%，Nasdaq 跌幅為 0.3%。

聯準會 (Fed) 週四為 12 月升息，鋪平了道路，但亦對投資人發出明確訊號，表明 2019 年的升息計畫將具有更大彈性。