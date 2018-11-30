活太久竟成退休危機 目標日期基金策略布局力抗長壽風險

長壽危機成為準備退休的最大挑戰，投信表示，退休資產不僅要追求報酬率的高風險｢投資標的｣，還要兼顧風險控管，建議可選擇目標日期基金，配合退休試算與資產配置規劃等資源，建立長期契合各階段需求的投資策略，戰勝退休危機。

根據富國銀行集團 (Wells Fargo) 公布的 2018 年退休研究，顯示長壽風險衍生的不確定性堪稱退休一大考驗，有近 4 成受訪者認為，自己有活超過 85 歲的機會，富蘭克林華美投信指出，社會保險與退休金給付對退休生活保障有限，個人理財將是成功規劃退休的關鍵，而受到退休資產青睞的目標日期基金，是相對適合的投資策略。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼表示，退休資產規劃是一場與時間的競賽，成敗取決於資產是否足以支應漫長退休生活所需，現階段國人平均壽命已逾 80 歲，意味著未來退休生活只會更長，子女無法依靠、疾病纏身、需要長期照護等問題，都將為退休生活帶來亂流，如何在有限的時間內累積足夠資產，成為退休規劃重點。

邱良弼表示，目標日期基金策略之所以適合退休投資，是因為其資產配置會隨投資人生命進程自動調整：在距退休年齡尚久時，提高風險比重以追求資產成長；步入中年後，則採穩健中性策略，逐步減少風險資產比重；到了屆退階段，不再適合於退休前夕孤注一擲，因此持續增加保守資產。整體而言，基金策略持之以恆朝足以支應退休財務所需方向前進，非常適合退休資產投資。