川習見面在即，股市大利多？

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (27 日) 在阿根廷 G20 行前簡報時表示，美國總統川普和中國國家主席習近平將於週六 (12 月 1 日) 晚間 布宜諾斯艾利斯舉行的晚宴上會面，稱川普希望與習近平取得突破性進展，但談判若未果，美國已準備好徵收更多關稅因應。 新聞來源: 鉅亨網 2018-11-28

投資人期待已久的川習會即將到來，今年以來不斷升高的兩國對抗及關稅稅率，能否於此次會議畫下句點，將是各國關注焦點。「鉅亨買基金」提醒投資人別對會談結果有過分樂觀預期，兩國目前問題並非單次會談就能解決。不管此次會面結果如何，兩國間對抗將繼續成為全球股市震盪來源，今年各類資產的高波動度也將延續至明年。

1. 一次談妥機率低，股市高波動將成新常態

股市波動度將進一步升高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/11/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。美國長短期公債間利差為美國 10 年與 3 個月公債殖利率差距。

對於中國政府來說，增加進口、減少貿易盈餘及擴大開放都是可討論項目，但若美國要求不只於此，而是針對國有企業不公平補貼及退場，甚至是更進一步想挑戰共產黨統治權時，談判就不可能有結果。從美國副總統彭斯的演說、美國國家安全戰略報告的內容，到美國副貿易代表的選邊站發言，減少貿易赤字可能不是美國的唯一目標，中國與美國間的角力才剛開始。

除了中國與美國間的對抗可能沒那麼快結束外，目前景氣週期也不利股市波動度。從上圖可看出，美國長短期公債間利差與恐慌指數（股市波動度）呈現負相關，當長短期公債間利差下降時，恐慌指數便走高（長短期公債間利差走勢約領先恐慌指數 18 個月）。目前美國長短期公債間利差持續降低，恐慌指數進一步上升的機率較大。

2. 經濟基本面仍是股市漲跌的主旋律

股市走勢與經濟數據表現一致

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/11/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

我們認為美國與中國間對抗不會於短時間內畫下休止符，但隨著談判過程間的好壞消息交雜，投資人將漸漸習慣，此議題對股市的干擾程度也會因此降低，實實在在的經濟數據變化才是關鍵。上圖清楚顯示衡量經濟數據好壞的花旗驚奇指數與股市年增率走勢的高度相關，花旗驚奇指數於去年觸頂後，便一路下降，而股市表現也跟隨下滑，未來股市能否大幅反彈，將取決於經濟數據有無持續性的轉佳。

3. 全球需求疲弱，有待進一步刺激政策

要衡量全球商品供給與需求變化，可從 CRB 商品指數與波羅的海乾散貨指數下手。如下圖所示，當 CRB 商品價格下跌時，可能原因為全球商品供給增加或需求減少，但若波羅的海乾散貨指數也處於下跌時，全球商品需求減少便是主要原因（若是全球商品供給增加，海運需求升高應造成波羅的海乾散貨指數上漲）。今年以來，CRB 商品指數與波羅的海乾散貨指數分別下跌 4.6% 及 2%，兩者年增率也都從 2017 年的高點持續下降，透露出全球對於商品的需求不振，與下滑的經濟數據不謀而合，在看到此兩者反彈前，全球經濟都難有良好表現。

全球處於需求不振時期

資料來源：「鉅亨買基金」；資料日期：2018/11/28。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高評級債券 + 高股息股票

目前全球主要國家經濟數據疲弱，但美國薪資增速及領先指標還處於高檔。在美國景氣週期接近尾聲，卻還沒正式結束的情形下，建議投資人以較抗跌的全球高股息股票，搭配部份高評級債券（以公債及 AAA 與 AA 級公司債券為主），在降低波動的同時追求合理報酬。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美元債券基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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