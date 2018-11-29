業績持穩＋東芝和解金將入袋 旺宏股價獲外資買盤進駐

快閃記憶體廠旺宏 (2337) 近期傳出第四季業績可與第三季大致持平，以及與東芝和解金會在今年第四季入帳等雙重利多加持下，獲得外資買盤進駐，今日股票放量上漲，此外，公司也宣布將在本週日舉行 2018 橋藝錦標賽，董座吳敏求親自與賽。首先就第四季營運展望，法人圈傳出，旺宏第四季營收有望維持第三季的水準，單季毛利率回升，另外，先前旺宏與東芝的專利訴訟和解，旺宏可望取得 8,000 萬美元的和解金，會在今年第四季認列入帳，此營運的雙重利多加持下，外資圈近日加碼買進旺宏股票。



另外，旺宏也宣布，將在本週日，舉行 2018 旺宏盃全國橋藝錦標賽，董事長吳敏求也將親自組隊參與競賽。