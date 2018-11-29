〈綠能躉購費率大降〉若預告躉購費率成事實 沃旭：將影響最終在台投資決定

經濟部今 (29) 日預告明年度再生能源電能躉購費率，離岸風電固定 20 年費率降幅達 12.71%。對此，沃旭能源台灣董事長柏森文表示，若該躉購費率成事實，且沃旭無法如期於今年底前簽訂購售電合約，將直接影響已簽署的多項國產化項目正式合約，損及本地供應商既有利益，也會影響沃旭是否能在明年 3 月作出最終投資決定。

經濟部今日預告明年再生能源躉購費率 (FiT)，其中，離岸風電費率固定 20 年費率由今年的每度電 5.8498 元降至 5.1060 元，降幅達 12.71%，且離岸風電年售電量部分，維持每瓩 3600 度門檻，在門檻內以躉購費率收購，但若超過該門檻，則改以簽約當年度的迴避成本，也就是非再生能源電能的年平均成本收購。

依照政府政策，離岸風電遴選取得併網容量的開發商，必須依照「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」時程進行，其中，2020 年共有 738MW(百萬瓦) 需完工併聯，2021 至 2025 年需有 3098MW 完工併聯，在遴選階段取得併網容量的開發商，若無法在今年底前簽署購電合約 (PPA)，就得適用明年度以後的躉購電價費率。

在經濟部對外預告再生能源躉購費率前，在台參與離岸風電風場開發的外商，就紛紛對政府喊話，盼明年的躉購費率價格至少能維持今年水準，若躉購費率與預期有落差，甚至將影響外商最終在台開發風場的投資決定。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 先前就曾表示，許多投資者開始進入台灣離岸風電產業，使產業蓬勃發展，盼政府能有穩定的政策架構與躉購電價制度，若缺乏此制度，將看不到穩定的離岸風電市場，並強調產業才剛起步，未來需要更多扶植。

CIP 台灣區計畫總監許乃文也指出，台灣目前離岸風電躉購費率計算分成期初建廠成本與維運成本，都包含避險成本在內，但還有許多無法反應在目前躉購費率當中的風險成本，且在必須吸收本土化廠商前端成本的前提下，每項採購項目都面臨此狀態，若躉購電價再下調，確實將對開發商造成很大的憂慮，呼籲政府至少維持明年費率的穩定。

而在今日經濟部預告明年的再生能源躉購費率後，柏森文指出，若今天公布的 2019 離岸風電躉購費率價格成事實，且沃旭無法如期於今年底前簽訂購售電合約，將直接影響已簽署的多項國產化項目正式合約，損及本地供應商既有利益，也會影響沃旭是否能在明年 3 月作出最終投資決定。