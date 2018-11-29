郭明錤：AirPods成長動能強勁 燿華、新日興、華立捷是主要贏家

對蘋果產品過去一向預測準確，現轉戰天風國際的分析師郭明錤指出，AirPods 為蘋果產品中擁有最快成長動能者，2018 與 2019 年的出貨年增預計可達 80% 與 90%，預期 2021 年，年出貨量可達 1 億部。

他預測支援無線充電升級版本的 AirPods，將在明年第 1 季推出。關鍵供貨商可望受惠，立訊 (002475-CN)、燿華 (2367-TW)、新日興 (3376-TW) 與華立捷 (3688-TW) 為主要贏家。

AirPods 是蘋果公司所推出的藍牙無線耳機，並搭載蘋果設計的 W1 晶片。蘋果在 2016 年 9 月首度發表這項產品，之後生產的 iPhone 手機，則不再留有 3.5mm 耳機接孔，鼓勵用戶改為藍牙耳機。

郭明錤指出，超過 10 億 iPhone 全球用戶，提供 AirPods 龐大潛在成長機會。目前不到 5% 的 iPhone 使用者用擁有 AirPods，因而 AirPods 出貨成長空間仍相當大。

郭明錤分析，AirPods 出貨受惠的原因有四：一、支援無線充電升級版本的 AirPods，將在明年第 1 季推出；二、全新外觀設計版本，將在後年第 1 季推出，帶動換機需求；三、創新使用者體驗；四、與 iOS 及 Mac 產品高度整合。

郭明錤推估，2017-2021 年 AirPods 出貨強勁成長，由去年的 1400–1600 萬，至今年 2600–2800 萬，未來 3 年為 5000–5500 萬、7000–8000 萬與 1–1.1 億部。

郭明錤指出，燿華為 AirPods 軟硬板主要供貨商，立訊為組裝主要供貨商，新日興則因有較佳設計能力，預計成為新充電盒軸承主要或獨家供貨商，華立捷是 AirPods 獨家 VCSEL 供貨商，均可望受惠 AirPods 強勁成長動能。