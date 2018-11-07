ROM出貨動能增溫 旺宏10月營收創近1年新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公布 10 月合併營收 38.94 億元，受惠 ROM 出貨動能增溫，營收月增 3.9%，但由於去年同期 NOR Flash 與 NAND Flash 大幅漲價，使去年營收基期較高，因此較去年同期相比年減 6%，創近 1 年來單月營收新高；前 10 個月累計營收 318.66 億元，年增 14.7％，續創歷年同期新高。

旺宏第 3 季存貨金額為 171.6 億元，較上季增加約 28.63 億元。展望第 4 季，旺宏董事長吳敏求表示，目前產能利用率仍為滿載，Flash 與 ROM 存貨比重約為 4 比 6，最大宗存貨仍在任天堂產品部分，目前沒有產品滯銷情況，會控制存貨並與客戶溝通，視市場需求變化去化庫存，盼能維持或提升出貨任天堂的產品銷量，使存貨金額下降，預期 ROM 營收仍可望持續成長。

談及 NOR Flash 市況，吳敏求認為，明年 NOR Flash 市場表現仍看佳，在高品質與高密度領域需求持續看好，目前市場做此類型產品的僅有約 2 至 3 家廠商，預期第 4 季到明年仍能維持價格穩定性；而在低密度與低品質領域，由於中國許多新產能出現，ASP 勢必會下修，但低密度與低品質產品不屬於旺宏著眼的市場，將不受影響。

旺宏第 3 季毛利率受到 ROM 出貨比重拉升與提列庫存損失影響，季減 10 個百分點、為 35%，稅後純益 19.16 億元，每股純益 1.05 元；前 3 季稅後純益 61.25 億元，每股純益 3.39 元，較去年同期增加逾 1 倍。