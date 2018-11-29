宏達電DeepQ攜手臺北醫學大學成立全球首間VR解剖學教室

宏達電 (2498) 旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊今 (29) 日宣布攜手臺北醫學大學跨界合作成立全球首間最大規模 VR(虛擬實境)解剖學教室，建置 10 組獲 2018 VR 頭戴式顯示器大獎的 VIVE Pro、以及全球獲獎無數的 VR 解剖教學軟體；除可以單人自主學習之外，更可以多人連線同時進入同一個虛擬實境空間中，聽老師講說解剖構造，以顛覆性科技虛實整合原本實體解剖課程，突破學生學習立體解剖空間的瓶頸。臺北醫學大學解剖學暨細胞生物學科主任張宏名表示，有了 VR 加入解剖課程後，打破過去無法觀察的方式和難以接觸的角度，除了快速讓學生掌握靜態的解剖結構、及動態的空間立體關連之外，更大幅提升學生的學習興趣與成效。



HTC 健康醫療事業部總經理張智威表示，VR 技術實現醫學解剖學的立體可視化，帶來全新的教學方式，將徹底改變教育及加速學習。很高興看到醫學 VR 在醫學教育跟臨床應用上，未來將能實際幫助到更多學生、老師、臨床醫護人員及病患。



解剖學是醫學的基礎，解剖學習是醫學生在臨床工作不可或缺的經驗。但是百年來解剖學教學方式都是以 2D 的平面內容為主，VR 技術創新，為新一代學習工具帶來了嶄新的可能性。VR 解剖教學軟體，透過 VR 創造出一個獨特的沉浸式學習環境，提高了學生的參與度，適用於各種不同的學習方式，多人連線時最多可支援 300 人同時上線，可以在 VR 環境中拆解、旋轉超過 4,000 多個身體結構。除了靜態 VR 人體部位模型之外，VR 解剖教學軟體也有動態解剖模型，從肌肉的伸展與收縮、心臟栩栩如生在眼前跳動、甚至是心臟瓣膜的開閉方式都清晰可見，帶來前所未有的直覺學習成效。



目前在臺北醫學大學的解剖學教室，每組學生的解剖台旁，皆搭配 VR 設備，學生可以戴著 VR 頭盔 VIVE Pro，從不同視角觀看過去 2D 很難理解的 3D 空間結構及部位，同時亦可以在解剖前、中及後自主學習，透過 VR 在虛擬立體空間中環繞、拆解，甚至是穿越人體構造，直接感受各組織器官間的相對位置，再結合大體解剖的實驗課程，達到虛實整合的整體學習效果，突破過去傳統學習解剖的困難。



未來除了 VR 解剖應用會有更豐富的內容之外，臺北醫學大學解剖學教師團隊將會開發出更多 VR 教案，可應用於預習、課堂中及複習，讓學生從被動到主動式快樂學習，翻轉解剖學教育；也會將 VR 教案延伸到進修推廣部的解剖課程學分班、高階智慧醫療 EMBA，甚至到國小、國中、高中開設的醫學營，讓大家都可以有更有效地學習解剖。