新品加持 宏達電盤中股價攀高 宣布Viveport開發者大獎起跑

宏達電 (2498) 積極發展虛擬實境 (VR) 領域，今 (29) 日宣布，全球應用商店和訂閱內容服務平台 VIVEPORT 即日起開放第三屆 Viveport 開發者大獎參賽者報名。該公開競賽獎項是針對在 Viveport 訂閱內容上已發布、或將要發布應用內容的 VR 開發者，每個類別獲獎者將可獲得總價值高達 5 萬美元的現金和獎品。宏達電明年上半年將推出 5G 產品，加上 12 月有新品將上市，盤中股價一度達 49.6 元，創波段新高。宏達電表示，Viveport 開發者大獎，主要在表揚和獎勵為平台的成功做出貢獻的卓越工作室和優秀內容，本屆大獎將有來自 4 個 PC-VR 類別的各 1 名大獎獲勝者和各 1 名入圍獎得主，以及來自 3 個 VIVE Wave 類別的各 1 名獲勝者。獲獎者將獲得現金獎勵、最新的 Vive 硬體、2019 年遊戲開發者大會 (GDC 2019) 的門票、和包括一支 Viveport Developer Stories 影片的市場行銷支援，總獎額超過 5 萬美元。



Viveport 及 VIVE Studios 市場行銷副總經理 Rahul Sandil 表示，Viveport 訂閱內容今年獲得極大成功的關鍵在於開發者，歸功於持續增加高品質作品的內容庫，用戶群增長了 5 倍。Viveport 開發者大獎，是表達 Viveport 極為重視開發者的方式之一。Viveport 一直是 VR 開發者的最佳平台，提供開發者獲利的最佳的管道、全方位的市場行銷支援、年度旺季 100% 分潤、並且在開放兼容 Oculus Rift 後可接觸到雙倍的用戶。



至於 Viveport 開發者大獎競賽類別涵蓋 Viveport 訂閱內容中最流行的類型，包括娛樂、教育、藝術和文化以及遊樂園。4 個 PC-VR 類別將各產生 1 名大獎獲勝者和各 1 名入圍獎得主，以及今年新增的來自 3 個 VIVE Wave 類別的各 1 名獲勝者。Vive Wave 是開發者專為一體機創建內容的 VR 開放平台，跨平台支援眾多一體機與行動 VR 設備。至於報名日期是即日起至 2019 年 2 月 1 日止。