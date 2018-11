從300萬翻到230億日元 日本神秘股神要出書了

ID 名 Cis、被稱為「日本最牛散戶」、號稱發一條推特就能左右日經指數走勢的神秘交易員,要出書了。

本周二,Cis 在他的推特帳戶上宣稱,將與日本最大的出版商之一的 Kadokawa 株式會社合作,出書分項自己的投資心路。

書名很日式,大意為:《能憑一己之力左右日經指數的男人的投資哲學》(The Investment Philosophy of Man Who Can Single-Handedly Move the Nikkei)。

Cis 一直拒絕透露自己的真實身份,坊間只知道他 39 歲、曾經是電競冠軍和彈球盤賭徒。

Cis 自 2000 年還在大學時起,用 3 百萬日元(2.6 萬美元)的初始投資翻到了現在的 230 億日元(2 億美元)的身家。

從瑞穗證券烏龍指事件爆賺 6 億日元

CIS 一戰成名於 2005 年瑞穗證券的烏龍指事件,即 J-Com 之役。

2005 年 12 月 8 日,瑞穗某個交易員本來要以 61 萬日元的價格賣出 1 股 J-com 公司的股票,指令下錯,變成了以 1 日元的價格賣出 61 萬股 J-com 的股票。

這個賣單的數量甚至是 J-com 流通股數的 42 倍,單子一出,馬上被市場上的日內交易牛散和部分機構投資者發現,CIS 在跌停板上火速搶到了 3300 股,這是實際成交的量的 25%。這 3300 股爆賺 6 億日元。

註:J-com 一億,另一位日本著名牛散、真名為小手川隆的 BNF 手更快,搶到了更多,爆賺 20 億日元離場。

呼風喚雨的 rainmaker 牛散

Cis 的書名並不是瞎吹,他的推特帳戶有 27 萬粉絲密切關注他對股市的任何看法。日本金融機構的交易員將他和另一位匿名牛散 Okasanman 的推特列為每日必讀。

2016 年 11 月,Cis 告訴關注者,他賣空了汽車安全氣囊生產商 Takata 集團的股票。消息一出,Takata 跌了 8.8%。目前 Takata 已破產。

2016 年 12 月,Cis 稱買了 200 萬股電子電器巨頭東芝的股票,東芝股價扶搖直上。

Cis 稱出書不是為了盈利,只是在他的好基友(麻友?)、麻將書籍作者 Makoto Fukuichi 的推動下,想把自己的交易理念分享出來:

別大驚小怪,(我寫)這本書沒有報酬、也不是因為義務被逼着要寫。整本書的內容會有非常多的交易方法的細節。

這本秘笈將於 12 月 21 日上市,現在就可以在亞馬遜上預訂。