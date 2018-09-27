孫正義的野心：每年造一個千億美元基金 一半投向初創企業

9 月 27 日，據彭博商業周刊報導，日本軟銀集團 CEO 孫正義計劃每兩到三年募集成立一隻 1000 億美元規模的新基金，並每年向初創企業投資約 500 億美元。

其實這不是孫正義第一次表示要成立新的基金。作為一位出色的風險資本家，早在去年 10 月，他就曾提到將啟動更多的願景基金。

而今年 5 月份的一場活動上，孫正義更是直接宣稱將推出第二支願景基金，但並未給出具體時間和規模。隨後彭博社援引知情人士稱，孫正義就此與投資者進行了初步接洽，籌資規模或達 1000 億美元，最早將於明年啟動。

2016 年 10 月 14 日，孫正義帶領成立了願景基金（Vision Fund）。該基金是全球最大的科技基金，基金規模為 930 億美元，出資者包括沙烏地阿拉伯主權基金 PIF、阿布扎比主權基金 Mubadala、軟銀集團、蘋果公司、富士康和高通等。

當時孫正義認為這隻基金未來將會成為全球科技領域最大的投資者，加速「資訊革命」的發展：

「隨著 SoftBank Vision Fund 的成立，我們將能夠加強對全球科技公司的投資。在接下來十年，SoftBank Vision Fund 將會成為科技領域最大的投資者，我們將進一步推動資訊革命的發展。」

根據軟銀集團 2017 年財報顯示，軟銀營運利潤大增 60%，而備受關注的有史以來最大的企業風投基金——願景基金，貢獻近半，金額高達 650 億日元。

並且在過去一年來，願景基金已經在超 30 家公司中砸入了近 300 億美元，接近基金規模的三分之一。從投資組合可以看出，其資金大多砸向了網約車、人工智慧、生物醫療、電商、無人駕駛等熱門行業。

今年 4 月至 6 月季度的軟銀公司營業利潤為 7150 億日元，高於去年同期的 4790 億日元。其中，願景基金在第二季的利潤為 2400 億日元，更是軟銀整體業務的重要貢獻者。

另外，彭博認為，61 歲的孫正義做事強硬，在矽谷比其他任何風險資本家擁有更多話語權。他雖然尊重傳統的風險投資業務，但也更想「按照自己的方式去做。」

軟銀董事會的一些成員曾表示，孫爭議有時候在做投資決策時較為衝動，比較喜歡跟着自己的直覺走。

曾經雅虎的聯合創辦人楊致遠就曾這樣評價到孫正義：

「我認為孫正義就像我第一天認識他那樣，他是最頑固、不知疲倦的，不停鞭策自己，也鞭策身邊人。他也喜歡下注，而且是大賭注。雅虎很幸運是他早期成功投資之一，不過他也有很多失敗投資，但他不會讓這些失敗成為絆腳石，只會重新來過，然後更努力。我認為願景基金已經做的事就是讓他實現他一直想做的，『做一個有影響力的投資人』。」