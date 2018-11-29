市場需求增溫 太陽能單多晶PERC需求齊揚

針對本周太陽能價格，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 指出，市場需求開始增溫，上游多晶矽料與矽晶圓仍維持不賠本的選擇性接單模式生產，以穩住價格為首要目標，電池與模組方面，則依據市場需求不同，而有相對應的變化發生。整體市場需求端，反映海內外各區域市場的不同時節點，若需求訊號呈現一致，可望再次看見產業繁榮光景。

多晶矽價格部分，EnergyTrend 表示，本周多晶矽料市場需求能見度仍維持低檔，雖庫存水位逐步提升，但廠家無法輕易調降先前價位，價格沒有太多修正空間而持穩。

矽晶圓部分，本周價格在海外持穩走平，中國國內則有些變動。單晶矽晶圓大廠本月不作價格調整，預期與市場需求上升有關；多晶需求開始出現鬆動，雖然價格區間限縮，但均價不變，EnergyTrend 推測，應為產能調節與部分中小廠家暫時退場觀望所影響。

電池方面，EnergyTrend 指出，中小型電池廠家出現減產現象，但大廠供給仍暢旺，不論單晶或多晶 PERC 產品，需求均持續上升。

模組價格方面，EnergyTrend 表示，本周中國國內有模組需求，但不至於影響價格走勢，而海外需求雖稍有提升，成交價也隨不同地區有所變化。