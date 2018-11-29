明泰400G交換器今年底問世 明年營運拚回溫

明泰 (3380-TW) 董事長李中旺指出，400G 年底樣品可以出來，明年開始出貨，加上無線寬頻明年爭取新訂單、原料價格估將回落，整體營運可望較今年好轉，而在 5G 布局方面，雲基地台也已經切入醫療、工廠、智慧城市等客戶。

李中旺指出，400G 年底就會有樣品出來，明年開始出貨，不過因為單價較高，預計明年出貨狀況較為平穩，以搶佔市佔率為主，待 2020 年起可望開始放量出貨。

不過他指出，明年將有無線寬頻訂單進來，加上預估原料價格可望再修正，伴隨 400G 產品小量出貨下，預計明年營運狀況可望較今年好轉。

而在 5G 佈局方面，李中旺指出，5G 不同於 4G 是將基地台賣給運營商，而是針對場域的垂直應用，明泰主要著重雲基地台發展，利用邊際運算提供客人各式 5G 應用服務。

李中旺表示，未來 5G 應用服務領域，估在整體 5G 的產值將佔 50% 以上，加上該領域有零碎化的特色，需要高度客製化，較不易出現低價競爭的情形，而公司目前也已經打入醫療、工廠、智慧城市、娛樂等客戶。

至於美中貿易戰，目前明泰中國製造銷美的比重約 3 成，李中旺指出，近期陸續有客戶提前拉貨，或是要求將產線移回台灣，盼能將影響降至最低。