王道銀行甲種特別股中籤率僅6成 成功募集30億元 明年1月掛牌上市

王道銀行 (2897-TW) 首度發行的甲種可轉換特別股今 (29) 日已順利完成募集，募集過程中獲市場熱烈響應而超額認購，中籤率僅 6 成，此次特別股每股定價新台幣 10 元，將發行 3 億股，共募集新台幣 30 億元，將於 2019 年 1 月 9 日在臺灣證券交易所掛牌上市，股票代號為 2897A。

王道銀行此次發行的甲種特別股，為國內金融業上市掛牌的特別股中，唯一具有轉換權的特別股，股東可於 2019 年 11 月 30 日起，選擇以 1:1 的比例申請轉換為普通股；此外，王道銀行甲種特別股股息率為五年期 IRS 利率加上固定加碼利率，自發行日起，前五年半之股息率為 4.25%，可提供投資人穩定的報酬，其後每五年半將隨五年期 IRS 利率的變動而進行調整，為同時具有債權與股權屬性的投資標的。

此次王道銀行甲種特別股除了開放員工與原股東認購之外，亦吸引許多認同王道銀行未來發展的策略投資人超額認購，礙於認購上限，僅能將各投資人的認購金額採固定折數分配，而在公開申購部分亦獲得高度關注與熱烈參與，公開申購率超過 145%，中籤率僅約 6 成。

王道銀行營運長暨執行副總經理張政權表示，王道銀行此次發行特別股所籌募的新台幣 30 億元資金，將用以擴大營運規模、拓展長期業務，同時強化資本結構並提升資本適足率。在此次特別股發行之後，王道銀行資本適足率及第一類資本適足率將可望分別提升至 13.21% 及 11.15%。

王道銀行於 2017 年初由台灣工業銀行改制為王道商業銀行，並於 2017 年 5 月股票掛牌上市，為台灣首家原生數位銀行，致力以數位金融科技提供消費者低門檻、無疆界、零時差的金融服務，上市半年後即入選為 MSCI 全球小型指數台灣成分股，並獲中華信評授予評等 TwA。