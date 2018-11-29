法興：鮑爾只是改掉了一個「新人錯誤」 升息不會受影響

儘管市場普遍相信，聯準會主席鮑威爾在周三的講話暗示着其已放棄在 2019 年進行三次升息，但法國興業銀行分析師 Omar Sharif 卻並不同意這種看法。

美國當地時間周三，鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話稱，他和其他聯準會貨幣政策委員會 FOMC 決策者都認為，美國經濟前景穩固，利率「略低於」（just below）中性區間。

其中鮑威爾在描述利率水平時和將近兩個月前有所不同。今年 10 月 3 日鮑威爾曾表示，美國經濟表現「相當正面」，聯準會再也不需要保持超低利率，要循序漸進地轉向中性利率，「當前可能距離中性利率還有一段長路（a long way）」。

對此，Sharif 認為，鮑威爾此次講話就是在糾正他於 10 月 3 日所犯下的「新人錯誤」，但這並沒有改變聯準會升息至 3.0% 的機率。利率略低於中性區間的說法也只是表明聯準會在未來每次升息時會更加小心謹慎而已。

Sharif 還指出，聯準會最近的「溫和派」言論也並不意味著他們會推遲升息，除非市場參與者預計經濟增長會急劇惡化，導致 GDP 低於潛在水平，或是通貨膨脹大幅放緩，才能阻止聯準會升息的步伐。

這位法興分析師也提到，鮑威爾並非第一位「糾錯」的聯準會主席。前主席葉倫也在剛上任幾個月時犯下了「新人錯誤」，她曾在 2014 年 3 月指出，量化寬鬆政策結束後，聯準會可能會在「六個月左右」開始升息，這遠比市場預期的更為強硬。而後來，葉倫又利用自己的演講糾正了這一說法。

但《華爾街日報》評論稱，鮑威爾上次提到目前離達中性利率仍有很長的距離，這暗示利率並沒有接近既不刺激也不抑制經濟的水平。這次鮑威爾說利率「略低於」中性區間，就顯得非常令人驚訝，或許這將開啟聯準會潛在鴿派的道路。

Bleakley Financial 的首席投資官 Peter Boockvar 則表示，如果下月聯儲再升息一次，美國聯邦基金利率區間會達到 2.25%-2.5%，如果說 3% 是中性水平，那麼 2.5% 就是略低於 3%。市場將此理解為，我們可能還剩兩次升息就結束了。

Boockvar 還提到，假定聯準會官員認為 3% 就是中性水平，那麼根據鮑威爾今天的言論，聯儲官員希望讓利率超過 3% 的可能性現在已經去除，這也是市場歡喜的地方。

Jefferies 的首席經濟學家 Ward McCarthy 認為，鮑威爾確認了聯準會自己的預期，「他們就是奔着 3% 去的」。