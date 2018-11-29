聯準會「鷹轉鴿」？ 瑞銀預估到明年底前還會升息4次

美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）「鴿派」言論，激勵美股上漲，但

瑞銀認為，聯準會言論了無新意，市場反應有過度解讀的意味，瑞銀預期，聯準會 12 月升息機率極高，到明 (2019) 年底前可能還有 4 次升息的可能。



瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區經濟學家韋輝廉 (Philip Wyatt) 表示，鮑威爾的演講最引人關注的莫過於，「從歷史角度來看，目前利率依然偏低，並剛低於（just below）廣泛預測的中性水平」，但這是根據聯準會 9 月已公開的點陣圖中，FOMC 預期的 “長線” 利率範圍，也就是 2.5% 至 3.5% 區間。

韋輝廉指出，聯準會副主席 Richard Clarida 先前已經有過類似言論，但這次市場認為鮑威爾的說法是由鷹變鴿，主因是他 10 月初指出利率距離中性相當遠，當時被解讀成為央行有意提速升息。



此外，鮑威爾「股市表現與歷史保持一致」，也被市場過份解讀。瑞銀認為，跟他以前的言論相比，鮑威爾昨天的說法確實「偏鴿」，但這論調的改變是基於事實，譬如說本益比最近下降，卻並非聯準會改變對股市估值的看法。



瑞銀認為，下個月繼續升息機率極高，預計到明年底前可能升息 4 次，但從最近市場波動及經濟數據看來，未來景氣風險相當大。