高通AI創投注資1億美元 深耕AI應用發展

晶片商高通 Qualcomm (QCOM-US) 週三宣布正式成立 AI 創投基金，向具有發展前景的 AI 新創公司公司進行投資，最高投資額達 1 億美元。

高通 AI 創投將廣泛投資各領域的 AI 應用公司，包括自動駕駛汽車、機器人，以及用於構建深度學習領域平台等等。

高通表示，該公司致力於研究各種應用案例，希望盡早掌握 AI 的發展前景，進一步發掘自家的處理器能夠從 AI 中獲得哪些技術，透過 AI 提升訊息處理以及回饋用戶的速度。

此外，高通同時宣布創投基金的第 1 筆投資為以色列新創公司 AnyVision。AnyVision 是一間致力於臉部、身體與物體識別技術的新創公司，高通還未揭露對具體公司的投資規模，預計將會落在 100 萬至 1000 萬美元之間。

目前高通在 AI 領域的投資對象還包括自動駕駛公司 Cruze、中國 AI 平台商湯科技 (SenseTime)、以及機器人公司 Brain Corp 等。

隨著 AI 趨勢大爆發，除了高通外，其他半導體業者都將目光轉向 AI 投資，包括持續投資 AI 新創企業的谷歌 (Google)，三星 (Samsung) 也成立了創投基金 Samsung NEXT，向能夠解決 AI 問題的新創公司進行投資。