聯準會警告貿易和升息等風險：資產跌幅可能「特別大」

聯準會報告稱，在資產價格高企的形勢下，如果來自貿易、地緣政治等方面的金融穩定風險成為現實，市場的跌幅可能會「特別大」，聯儲的升息等貨幣政策正常化行動也可能加劇市場波動。

聯準會美東時間 28 日周三首次公布金融穩定報告，計劃每年發布兩次。和其他央行一樣，這類報告通常匯報本國銀行系統和企業債務情況。但聯準會此次報告又有些不同。它警告，相比歷史範圍，資產價格總體上高企，「看來高於它們的歷史幅度」。

聯儲報告強調了貿易緊張局勢升級和地緣政治不確定性的風險，稱貿易關係持續緊張以及不確定的地緣政治環境可能共同給高企的資產價格一記重擊。

「貿易緊張升級、地緣政治不確定性或者其他負面的衝擊可能導致投資者對風險的興趣總體下降，鑒於估值看來比歷史水平更高，由此產生的資產價格下跌可能特別大（particularly large）。」

報告同時提到英國沒有與歐盟達成協議就脫歐的風險，認為這種所謂「硬脫歐」、或者歐元區主權債務擔憂激化可能引發市場波動，投資者會大幅撤走對高風險資產的投資，類似 2016 年英國脫歐公投後那樣。

報告認為，硬脫歐和義大利主權債券拋售是美國金融系統的近期風險，它們可能造成市場波動，直接信貸風險，歐洲經濟惡化和美元升值。而且中國等新興市場經濟體的問題可能溢出到美國。

報告還進一步指出，聯儲自身升息也可能構成威脅，認為隨著聯準會繼續升息和縮減資產負債表，已經習慣低利率的市場和經濟可能面臨問題。

「即使央行的政策完全在大眾意料之中，某些調整也可能突然發生，給（美國）國內和國際金融市場的波動以及機構的緊張火上澆油。」

不擔心家庭槓桿和銀行資本 警惕企業債務

雖然警告了一些風險，但聯準會報告並不擔心美國家庭的槓桿和銀行的資本水平，而是關注企業債務。換言之，聯儲對金融系統自身擔憂的方面較少。

報告認為，家庭借款與收入的增長大體一致，經紀商 - 交易商的槓桿低於金融危機前水平，保險公司財務狀況改善，貨幣市場基金經營脆弱性降低。房屋租售比一定程度上高於長期趨勢水平，相對於家庭收入而言，估值壓力有所增加。

在負債方面，報告認為銀行等金融機構資本化水平高，可以消化衝擊，消費者債務與 GDP 增速保持一致，意味著威脅也很小。但企業可能有問題，尤其是一些企業已經負債纍纍，還進一步舉債。

報告稱，「高槓桿歷來和經濟下行環境下企業的財務困境和財政緊縮升級有關。」由於估值的壓力與企業債務有關，如果債務問題暴露，可能導致企業債價格普遍調整。

報告指出，評級處於投資級低端、即可能跌入垃圾級的債券規模已經接近歷史高位：2.25 兆美元，約占企業債總額的 35%。

報告提到，2016 年末，高收益債券和槓桿貸款的增速降至零，最近幾個季度反彈，截至今年第第三季的一年內，高風險債務增長 5%，規模超過 2 兆美元。

前聯準會主席葉倫上月在接受英國金融時報採訪時曾提到，美國需要應對的是企業貸款的標準大幅惡化，而不是聚焦於去監管。