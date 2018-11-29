憧憬美國放慢加息步伐 道指收漲617.7點重返25000點水平

美國聯邦儲備局主席鮑威爾言論效應，令美股全線反彈，道瓊斯工業平均指數大升超過600點，收報25366.43點，重回25000點水平，三大股指創3月份以來最大單日漲幅。恐慌指數VIX收跌至18.49，創11月16日以來收盤新低。

美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，美國經濟前景穩固，聯儲局的政策路徑沒有預設模式，聯邦基金利率略低於中性水平，加息周期的影響尚且不確定，聯儲局可能至少需要一年的時間來觀察加息影響。

鮑威爾發言後，市場憧憬聯儲局或放慢加息步伐，美股迅速大幅拉升。道指收報25366.43點，收漲617.7點，漲幅2.50%，是八個月來最大升幅；三日來累積上升1000點。；標普500指數初步收報2743.78點，漲61.61點，漲幅2.30%；納斯達克綜合指數報7291.59點，收漲208.89點，漲幅2.95%。

個股方面，有報道指蘋果iPhone XR在日本劈價，以三折出售。蘋果回應指iPhone XR自上市以來，每天都是最暢銷的型號。蘋果股價曾上升超過4%。珠寶零售商Tiffany宣布同店銷售收入低於市場預期，股價曾大跌超過11%。

經濟數據方面，美國商務部表示，美國10月商品貿易逆差初值，從9月的763億美元擴至772.5億美元，創歷史新高。美國按揭貸款銀行協會(MBA)數據顯示，美國上星期按揭貸款申請按星期上升5.5%。美國商務部公布，經季節性調整後，10月新屋銷售按月下跌8.9%，按年率計為54.4萬間，市場原先預期升至57.5萬間。

