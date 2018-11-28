日盛看明年 紡織、生技不受貿易戰衝擊 浮現投資價值

日盛投顧今 (28) 日舉辦 2019 投資展望會，強調明年除美國經濟獨強外，其他國家恐難有亮眼表現，不過，投資仍可聚焦在 4 大亮點，包括生技 (Biotech)、電動車 (EV)、金融 (Spread) 和紡織 (Textile)，尤其生技和紡織不受美中貿易戰影響，投資價值可留意。

從各產業別來看，電子方面，隨著智慧城市概念逐步落實，日盛以「人機介面優化智能體驗」為題探討物聯網生態，包括邊緣運算架構、顯示器應用、感測系統包括生物辨識、影像辨識等。

此外，日盛也著墨不少非電族群，其中，隨著全球走向升息大循環，日盛預期明年台灣央行可能跟進，金融業可望受惠淨利差擴大，穩健的高殖利率將吸引資金進駐。

就美國消費層面，紡織品庫存持續轉佳，且台廠主要供應鏈早已將產能移出中國，為新南向政策的主要受惠者。

至於生技產業，基本面不受貿易戰影響，部分製藥、高階醫材和保健品投資價值早已浮現。

而今年爭議新聞不斷的美國電動車龍頭 Tesla，終於擺脫虧損消除投資人的疑慮，可望帶動國內相關概念股築底回升。

整體來看，日盛投顧認為，明年全球央行收緊貨幣政策趨勢明顯，美國聯準會緊縮作法應會持續到第 2 季，而歐洲央行也預期將於下半年可能開啟升息循環，至於日銀，難達成大規模寬鬆，資金面顯然難對金融市場有更多挹注。

另一方面，美國挑起貿易爭端恐越演越烈、影響隨時間加深，預料明年開發中國家投資趨緩，所幸，油價開始走低，有利民間消費提升，各國內需應可支撐經濟成長持穩。