〈金管會立院備詢〉國泰金公司治理評鑑連4年輸日盛金 顧立雄將強化評鑑效度

國民黨立委曾銘宗今 (31) 日公布證基會 2014~2017 年金融機構公司治理評鑑結果，結果列在最好第 1 級的有三家，日盛金入列其中，但龍頭公司國泰金卻連續 4 年輸給日盛金，曾銘宗說：「跟想像的不同」，更質疑公司治理評鑑的信度與效度，對此金管會主委顧立雄表示，個別公司排名當年度容易受是否被懲處影響評分，但公司治理評鑑制度已經有建立一定信度，效度與質化程度都持續在加強。

根據 2014~2017 年公司治理評鑑結果，第 1 級有富邦金、玉山金、日盛金；第 2 級是國泰金、元大金、台新金、第一金；第 3 級只有華南金，第 4 級有國票金、開發金、新光金；合庫金為第 5 級，兆豐金、中信金、永豐金分別落在 6-8 級。

曾銘宗質疑，市場認為的績優生國泰金，公司治理評鑑只排在第二級，還連續 4 年輸給日盛金，評鑑結果「跟想像中不同」，到底是公司治理評鑑的信度與效度有問題？還是金管會管理有問題？「評鑑結果符合你的預期嗎？」

顧立雄回應表示，公司治理評鑑制度已經有建立一定信度，不過細部需要再加強，一般做公司治理評鑑時，當年度容易受個案懲處的影響，分數掉得比較多，像是中信金跟永豐金 2014 跟 2015 年排名還在前面 ，但 2017 年因為都有裁罰案，排名才大幅掉到後面，公司治理評鑑的效度與質化程度都持續在加強中，希望提升整體上市櫃公司治理的水平。