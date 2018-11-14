日盛證券與乂迪生科技簽約   啟動上市櫃輔導計畫

日盛證券與乂迪生科技正式簽訂上市櫃輔導契約，展開 IPO 上市櫃計畫，邁向資本市場之路。日盛證券表示，乂迪生科技在董事長廖本昌的帶領下，營運績效表現亮眼，多年來持續保持穩健財務結構，並於 2014 年登錄創櫃板。

乂迪生科技擁有超越業界的 17 國線上外語學習課程，創建「心」學習時代，提供最有效的個人化學習新模式，未來更是將觸角延伸至國際市場。此次日盛證券與乂迪生科技攜手合作，透過日盛證專業豐富的承銷經驗，找尋資本市場適宜定位，將帶領乂迪生科技全力進入資本市場。

日盛證券表示，乂迪生科技不間斷在產品內容、師資培訓、教學系統、服務品質上進行優化，研發的各項平台也獲得多項創新專利肯定，追求創新理念與日盛證券不謀而合。在今年第 15 屆國家品牌玉山獎中，日盛證券與乂迪生科技皆獲得「傑出企業類」及「最佳產品類」兩項大獎，日盛證券推出的「日盛 SMART－雲端智能條件交易 APP」更是獲得全國首獎。

截至目前為止，日盛證券承銷主協辦的案件 38 件，在承銷業務上以專業持續深耕。運用過去輔導首家創櫃板公司登入上櫃之主辦經驗，期許再推薦第二家乂迪生科技邁入上櫃公司，成為特色性之企業進入資本市場處的推手。