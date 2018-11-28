歐股盤前─「川習會」有機會緩解貿易爭端 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.2%

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前表示，美中雙方有機會於「川習會」達成協議，緩解貿易爭端；今 (28) 日歐股盤前，指數期貨走高，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.2%。

台北時間週三下午 3 點 11 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.22%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.09%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.31%。

週二亞股走揚，截至發稿，上證綜指上漲 1.05%，深證成指上漲 1.60%；南韓 Kospi 指數上漲 0.42%，日經 225 指數上漲 1.02%；台股收漲 105.69 點，至 9884.31 點。

「川習會」即將登場，白宮經濟顧問庫德洛日前指出，美中雙方「很有可能」達成協議，有助緩解貿易爭端。

庫德洛強調，美中貿易磋商，應符合公平、互惠的條件，竊取智慧財產權、強迫技術轉移等問題，必須獲得解決。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普揚言，他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普提到，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中，美國消費者應可「輕鬆承受」加徵 10% 關稅，造成的影響。

此外，川普再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱 Fed 今年以來 3 度升息，是在傷害美國經濟。

川普對於自己去年提名鮑爾出任 Fed 主席一事，「一點高興的感覺都沒有」。

週二美股收高，道瓊工業指數收漲 108.49 點 (0.44%)，至 24748.73 點；標普 500 指數收漲 8.67 點 (0.32%)，至 2682.12 點；那斯達克指數收漲 0.85 點 (0.01%)，至 7082.70 點。