對「川習會」沒期待 分析師：人民幣恐貶破7

「川習會」將於本週登場，但分析師多認為，該會談無法有效緩解美中貿易爭端，人民幣兌美元，恐持續下跌，甚至貶破 7 元大關。

台北時間週二 (27 日) 下午 4 點 34 分，Investing.com 報價顯示，美元兌人民幣上漲 0.11%，至 6.9484。

美元兌人民幣上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普揚言，他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普提到，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中。

根據 CNBC 報導，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 亞太區金融市場研究主管 Michael Every 表示，中國無法兌現美國想要的任何條件，不可能達成協議。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 外匯策略師 Rodrigo Catril 指出，「川習會」或許可讓美中貿易戰暫時休兵，美國暫停對中國輸美商品加徵關稅，延長雙方談判時間，藉以緩和緊張局勢。

Catril 說，在上述情況下，看貶人民幣，是合理的。

麥格理銀行 (Macquarie) 外匯策略師 Gareth Berry 稱，美國對中國的諸多不滿，無法藉由 1 次會談徹底解決，若雙方無法達成協議，將繼續推動美元兌人民幣走揚。

惠譽集團 (Fitch Group) 旗下資訊分析服務公司 Fitch Solutions 認為，「川習會」有機會達成口頭協議，但美中關係只能短暫改善，因為雙方對於知識產權竊取、市場准入等關鍵議題，認知落差仍大。