精誠宣布投資敦新30%股權 加強亞太市場上下游佈局

精誠 (6214) 宣布投資專業資訊軟硬體服務代理商敦新科技 30% 股權，預計將取得一席董事席次，未來雙方將聯手打造全面向資訊服務，協助客戶加速數位轉型，優化營運效率，同時結合彼此近千家兩岸三地 IT 通路，佈局亞太市場區域市場，開創雙贏商機。精誠表示，投資敦新科技主要目的是促進產業上下游垂直整合，整合彼此資源，連結夥伴與商機，以放大數據生態圈的市場機會與服務空間，雙方合作代表整合垂直行業與水平通路領導地位，有利於爭取客戶整體 IT 預算機會，坐大台灣及亞太市場。



精誠指出，此次與敦新科技的合作，結合彼此的優勢，將創造雙方加乘效果，深化精誠在產業上游垂直整合內容的實力，有助於快速擴大客戶基礎、市場以及專業人才。未來，將藉由敦新科技的專業能力以及與國際品牌合作的經驗，加速拓展亞太區市場，並透過雙方產品、技術等資源互相交流，未來在雲端服務與 AI 相關應用能讓客戶的諮詢與採購更集中便利，同時獲得更充沛的資源支援以及更完善的服務。



敦新科技目前代理 PureStorage、Juniper、Extreme Network、Ruckus、Riverbed、MicroFocus、PulseSecure, SonicWALL、Radware、TrendMicro TippingPoint 等國際知名品牌；代理的產品涵蓋：伺服器及儲存應用、網路軟硬體基礎建設、資訊安全等解決方案，為經銷夥伴與企業用戶提供全球領先的產品與最專業的服務。



此外，精誠持續經營數據生態圈，連結合作夥伴，整合上下游價值鏈，近期投資案除敦新科技之外，也宣布取得鼎盛資料 98% 股權，瞄準網銀業務開放商機並獲取 IT 維運服務業務整合綜效。





