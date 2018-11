精誠宣布投資敦新30%股權 加強亞太市場上下游佈局

精誠 (6214) 宣布投資專業資訊軟硬體服務代理商敦新科技 30% 股權,預計將取得一席董事席次,未來雙方將聯手打造全面向資訊服務,協助客戶加速數位轉型,優化營運效率,同時結合彼此近千家兩岸三地 IT 通路,佈局亞太市場區域市場,開創雙贏商機。精誠表示,投資敦新科技主要目的是促進產業上下游垂直整合,整合彼此資源,連結夥伴與商機,以放大數據生態圈的市場機會與服務空間,雙方合作代表整合垂直行業與水平通路領導地位,有利於爭取客戶整體 IT 預算機會,坐大台灣及亞太市場。



精誠指出,此次與敦新科技的合作,結合彼此的優勢,將創造雙方加乘效果,深化精誠在產業上游垂直整合內容的實力,有助於快速擴大客戶基礎、市場以及專業人才。未來,將藉由敦新科技的專業能力以及與國際品牌合作的經驗,加速拓展亞太區市場,並透過雙方產品、技術等資源互相交流,未來在雲端服務與 AI 相關應用能讓客戶的諮詢與採購更集中便利,同時獲得更充沛的資源支援以及更完善的服務。



敦新科技目前代理 PureStorage、Juniper、Extreme Network、Ruckus、Riverbed、MicroFocus、PulseSecure, SonicWALL、Radware、TrendMicro TippingPoint 等國際知名品牌;代理的產品涵蓋:伺服器及儲存應用、網路軟硬體基礎建設、資訊安全等解決方案,為經銷夥伴與企業用戶提供全球領先的產品與最專業的服務。



此外,精誠持續經營數據生態圈,連結合作夥伴,整合上下游價值鏈,近期投資案除敦新科技之外,也宣布取得鼎盛資料 98% 股權,瞄準網銀業務開放商機並獲取 IT 維運服務業務整合綜效。