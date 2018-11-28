精誠資訊投資敦新科技3成股權 加速佈局亞太市場

資訊服務商精誠資訊 (6214-TW) 今 (28) 日宣布，投資資訊軟硬體服務代理商敦新科技 3 成股權，預計取得 1 席董事，未來雙方將聯手打造全面向資訊服務，協助客戶加速數位轉型，優化營運效率，並結合彼此近千家兩岸三地 IT 通路，佈局亞太市場區域市場。

此次投資敦新後，精誠未來將藉由敦新科技的專業能力及與國際品牌合作的經驗，促進產業上下游垂直整合，加速拓展亞太區市場。此外，透過雙方產品、技術等資源互相交流，未來在雲端服務與 AI 相關應用上，能讓客戶諮詢與採購更集中便利，也可獲得更充沛的資源支援與更完善服務。

敦新科技目前代理 PureStorage、Juniper、Extreme Network、Ruckus 、Riverbed、MicroFocus、PulseSecure, SonicWALL、Radware、TrendMicro TippingPoint 等國際知名品牌，代理的產品涵蓋伺服器及儲存應用、網路軟硬體基礎建設、資訊安全等解決方案。

精誠持續經營數據生態圈，整合上下游價值鏈，近期除投資敦新科技外，也宣布取得鼎盛資料 98％股權，瞄準網銀業務開放商機，並獲取 IT 維運服務業務整合綜效。