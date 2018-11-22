精誠Q4旺季添柴 全年獲利有望挑戰新高

精誠 (6214) 前三季業績表現內外皆美，推升前三季獲利創下歷史新高紀錄，EPS 達 3.91 元。而隨第四季進入傳統旺季，在專案認列高峰挹注，及處分轉投資四方精創持股收益入帳下，法人預估，精誠第四季營運有望維持高檔水準，帶動全年獲利力拚新高紀錄。隨企業持續加碼投資數位轉型，精誠也積極布局 AI 技術應用，因應日益增加的數位轉型需求，並成為 United VARs 在台灣唯一的 SAP 策略夥伴。展望明年，精誠則認為，除了企業轉型需求外，產業轉型、前瞻計畫等大型政府專案需求也持續攀升，對於後市展望樂觀以待。



此外，精誠也提到，為擴大營運版圖，將持續投資具有高度成長潛力的企業，並尋找合適的併購標的，加速整合上下游價值鏈，持續布局軟體、數據與 AI 人工智慧三大核心能力。