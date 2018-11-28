人民幣短線趨於進一步上漲 惟仍面臨強美元壓力--FXTM富拓

路透香港11月27日 - 以下為環球外匯經紀FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga的評論摘要：

人民幣兌美元反彈，投資者密切關註中美貿易關系。人民幣短線趨於進一步上漲，但依然面臨來自強勢美元的壓力。美元受到美國經濟信心、加息預期以及避險需求支持，美元/人民幣中長期仍有望走高。貿易爭端以及美國和中國貨幣政策差異會助推該匯率破7嗎？這是很多投資者想知道的問題。

**歐盟批準英國脫歐協議，英鎊不為所動**

11月25日，歐盟成員國領導人在布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會上，正式通過此前與英國達成的“脫歐”協議，但英鎊反應很平淡。

投資者仍不願持有英鎊，尤其是考慮到該協議還要闖關英國議會。市場對議會批準脫歐協議比較悲觀，這可能使英鎊承壓、不受歡迎。投資者對英國無協議脫歐的擔憂仍揮之不去，英鎊需求不足，走勢前景仍看跌。從技術面看，英鎊/美元短線可能下探1.2760美元。

**本周黃金會有出人意料的表現嗎？**

隨著美元重振旗鼓，歐洲方面的消息提振投資者信心，本周黃金可能走勢不佳。不過，如果G20峰會結果未達到市場預期，金價可能有機會反彈。

投資者密切關注中美兩國能否在此次峰會上就貿易問題找到一些折中的辦法。雙方不太可能達成突破性協議，若雙方表達有意進一步商討的跡象，則能緩解貿易緊張局勢。不過，如果會談變為爭議，兩國貿易關系進一步惡化。那麽金價將顯著上漲。

從技術面看，空頭在1,228美元阻力位下方仍在一定程度上保持控制地位。如果金價持續受阻於此，則可能跌向1,218美元。多頭要想重新占上風，則金價需要日收盤突破1,228美元。