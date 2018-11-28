中國系統重要性金融機構監管意見出台 將建立特別處置機制防範風險

中國央行、銀保監會和證監會周二聯合發布《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》，明確將通過對制定特別監管要求和建立特別處置機制兩條途徑完善系統重要性金融機構監管，以防範系統性風險。

刊登在央行網站的指導意見指出，系統重要性金融機構初始名單、相應金融機構填報的數據和系統重要性得分、監管判斷建議及依據於每年8月底之前提交國務院金融穩定發展委員會（金融委）審議。系統重要性金融機構最終名單經金融委確定後，由人民銀行和相關監管部門聯合發布。

“建立系統重要性金融機構的特別處置機制，確保系統重要性金融機構經營失敗時，能夠得到安全、快速、有效處置，保障關鍵業務和服務不中斷，是妥善解決“大而不能倒”問題的關鍵。”央行有關負責人稱，系統重要性金融機構發生重大風險，經批準，由人民銀行會同相關部門成立風險處置工作小組，進行應對和處置。

根據指導意見，完善監管的兩條主要途徑包括：對系統重要性金融機構制定特別監管要求，以增強其持續經營能力，降低發生重大風險的可能性；建立系統重要性金融機構特別處置機制，確保其在發生重大風險時，能夠得到安全、快速、有效處置，保障其關鍵業務和服務不中斷，同時防範“大而不能倒”風險。

針對系統重要性金融機構提出附加資本要求和杠桿率要求，報金融委審議通過後施行；其中，附加資本采用連續法計算，使得系統重要性金融機構的附加資本要求與其自身的系統重要性程度相適應。

《指導意見》著力完善系統重要性金融機構公司治理，從風險管理和信息系統等方面加強監管，以促其形成合理承擔風險、避免盲目擴張的理性企業文化。

央行有關負責人表示，雖然系統重要性金融機構應當滿足更為嚴格的資本、杠桿率等監管要求，因此可能會面臨更高的合規成本，但從這些機構在金融體系所處地位來看，理應受到與其系統重要性程度相一致的監管。

同時，央行將會同相關部門在制定實施細則時將考慮金融機構實際情況，設置合理的監管要求與過渡期安排，避免短期內對金融機構造成沖擊。

該負責人並稱，《指導意見》屬於一個宏觀政策框架，更多的監管要求和操作細節將在未來的實施細則中加以明確。《指導意見》發布後，央行將會同相關部門，抓緊啟動實施細則的制定工作，逐步出台銀行業、證券業、保險業系統重要性金融機構的評估方法和附加監管要求。

所謂系統重要性金融機構，是指因規模較大、結構和業務覆雜度較高、與其他金融機構關聯性較強，在金融體系中提供難以替代的關鍵服務，一旦發生重大風險事件而無法持續經營，將對金融體系和實體經濟產生重大不利影響、可能引發系統性風險的金融機構。

路透上海11月27日