〈半導體協會年會〉三大老看美中貿易戰 一致認為對產業造成影響

台灣半導體協會今 (27) 日舉辦「2018 TSIA 年會」，談及美中貿易戰，半導體協會理事長暨台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家指出，對所有產業都有影響，當然也包括半導體業；力晶集團創辦人黃崇仁認為，會使中國半導體業面臨整併潮，對台灣產業有利；聯電 (2303-TW) 共同總經理簡山傑則說，目前影響還不大，後續還需觀察美中關係發展。

魏哲家認為，美中貿易衝突對所有產業都有影響，當然也包括身為日常電子產品必需品的半導體，而中國政府近年來積極推動半導體產業發展，未來兩岸在半導體產業的競爭與消長值得關心。

黃崇仁表示，美國總統川普發起貿易戰，對台灣半導體業相對有利，原先中國市場產業庫存高，但受不確定性因素影響，市場觀望氣氛濃，庫存水位開始下滑，美國發起貿易戰後，許多中國企業本身泡沫壓力沉重，財務弱點反而暴露出來，台灣企業財務體質相比之下健全許多。

黃崇仁指出，美中貿易戰結果若能暫時塵埃落定，中國半導體業發展將因遭到美國打擊，而放緩許多，中國政府恐無法再像過往一樣無限制擴充，加上企業財務體質不健全，產業勢必面臨整併潮，預期最後會慢慢整併到較合理的產業狀態，調整市場體質，以因應美國的動作，這個過程將為台商帶來許多機會，「川普間接幫忙台灣的產業」。

簡山傑認為，目前有看到一些影響，但影響還不大，後續會如何影響市場，目前也看不清楚，還需觀察美中兩邊關係的發展，兩邊關係若轉好，是大家都樂見的，若關係不佳，市場都會不知所措。